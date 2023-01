Manifestações em Lisboa e no Porto para contestar o Governo

Manifestações estão a decorrer junto à sede nacional do PS, no Largo do Rato, em Lisboa, e em frente à Federação socialista no Porto para contestar os casos ocorridos no Governo nas últimas semanas.

Os protestos foram organizados em pelo menos dois grupos privados no WhatsApp com o lema "Governo Socialista: Out".

Segundo os organizadores, citados pelas televisões, o objetivo é pedir explicações ao Governo e fazer pressão política.

Na página do evento no Facebook, no qual 405 pessoas responderam, é adiantado que o "grupo foi criado com a finalidade de protesto à porta da sede do PS".

Lembrando serem manifestações "pacíficas e apartidárias", o grupo organizador refere palavras de ordem como "Socialismo Fora" ou "Temos de se nós a fazer barulho".

"Neste momento, somos em grupos de WhatsApp mais de 1.000, no primeiro grupo, e mais de 400, no segundo grupo, em Lisboa e começamos agora um grupo no Porto", lê-se numa publicação de segunda-feira.

Os protestos ocorrem após 12 demissões no Governo em apenas nove meses.

Citados pela CNN, os organizadores, que pedem anonimato, dizem que o movimento "começou com um grupo de amigos, jovens portugueses, lisboetas, todos empregados em várias áreas, que decidiu, depois do que se passa neste Governo, de tantos casos e casinhos, que há pouca transparência".

"São precisas explicações, é preciso escrutínio e se não formos nós, quem é que vai criar pressão política?", questionam.

O movimento que autodenomina como "partidário" apelou para um protesto "completamente pacífico", fazendo-se acompanhar de buzinas, megafones, bandeiras de Portugal, tambores e cartazes para criar mais "impacto e visibilidade".

Por seu lado, segundo a SIC Notícias, os protestos juntaram dezenas de pessoas em Lisboa e no Porto.