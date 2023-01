Turquia cancela visita de ministro da Defesa sueca devido a manifestção anti-turca

A Turquia anunciou hoje o cancelamento de uma visita prevista para o final do mês do ministro da Defesa sueco ao país, após ter sido autorizada uma manifestação anti-Turquia em Estocolmo, capital da Suécia.

"A visita do ministro da Defesa sueco Pal Jonson à Turquia prevista para 27 de janeiro perdeu o seu significado,cancelámos a visita", disse o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, citado pela AFP.

O objetivo da visita era tentar ultrapassar as objeções de Ancara à entrada da Suécia na Nato.

A permissão dada a um extremista de direita sueco-dinamarquês, Rasmus Paludan, para se manifestar hoje frente à embaixada da Turquia na capital sueca suscitou a ira de Ancara.

Rasmus Paludan expressou a intenção de "queimar o Corão" em frente àquela delegação diplomática.

É a segunda vez em poucos dias que o representante diplomático sueco em Ancara é convocado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, após a divulgação, na semana passada, de um vídeo mostrando um manequim enforcado, identificado como o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

O vídeo foi produzido por um grupo próximo do Comité Rojava, que apoia os Curdos na Síria.

A Turquia bloqueia desde maio a entrada da Suécia -- e a da Finlândia -- na NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental), acusando-a de acolher ativistas e simpatizantes curdos que classifica como "terroristas", em particular os do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e seus aliados no norte da Síria e no Iraque.

Para Ancara, qualquer progresso depende de iniciativas suecas para extraditar pessoas acusadas de terrorismo pela Turquia ou de terem participado na tentativa de golpe de Estado de 2016 contra Erdogan.