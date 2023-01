Jornais fazem contas ao que nos espera neste novo ano

Bom dia. Os jornais nacionais desta segunda-feira, 2 de Janeiro de 2023, apontam muito para as preocupações que fecharam os últimos meses de 2022. No fundo, fazem contas e revisitam os números que complicam a vida dos portugueses neste ano novo.

No Correio da Manhã:

- "Salários 'trocados' na justiça. Funcionários ganham mais que chefias"

- "Enzo ignora Benfica e escapa para a Argentina"

- "Bento XVI será sepultado no túmulo de João Paulo II"

- "Lula da Silva promete um Brasil para todos"

- "Padre desvia 16 mil euros de paróquia"

- "Marcelo exige estabilidade a Costa"

- "Habitação - Bancos pedem dados diferentes a clientes"

- "Temporal deixa região norte debaixo de água"

- "Thomas é bebé do ano"

- "Há 243 criminosos em hospitais psiquiátricos"

- "Assalto milionário a loja de joias de luxo"

- "Corpo misterioso em casa abandonada"

No Público:

- "Marcelo alerta para riscos de instabilidade da maioria absoluta"

- "Brasil: Lula, de volta, promete 'cuidar' das pessoas e reconstruir o país"

- "Estado faz menos ajustes diretos com novas regras de contratação"

- "Novo museu do CCB: Ministro compra quadro de Paula Rego sobre Salazar"

- "Tempos de espera: Consultas para cinco meses só são feitas ao fim de três anos"

- "Novo ano: Turismo com receitas recorde vive otimismo moderado"

- "Reportagem: Passagem de ano em Kiev ou uma fome insaciável de futuro"

- "Série especial: Homossexualidade, prostituição e adultério deixaram de ser crime há 40 anos"

No Jornal de Notícias:

- "Salários reais vão valer menos em 2023 do que em 2014"

- "Temporal deixa Alto Minho sob manto de água"

- "Bebés do ano: Thomas nasceu à meia-noite em ponto em Vila Franca de Xira"

- "Mensagem: Marcelo alerta para erros e lança aviso ao Governo"

- "Educação: Greves marcam regresso às aulas"

- "Brasil: Lula revoga lei das armas e munições"

- "Ranking: Só um dos 10 mais ricos viu a fortuna crescer"

- "Réveillon: As festas dos famosos de Lisboa a Singapura"

- "[Wendell, em entrevista] 'Sem Conceição, não estávamos em todas as frentes'"

- "Processo: GNR condenado por corrupção foi admitido na PJ Militar"

- "Claudisabel: Condutor que abalroou cantora com taxa crime de álcool"

No Diário de Notícias:

- "Marcelo avisa Costa: Descoordenação, falta de transparência ou descolagem da realidade podem comprometer 2023"

- "Lula voltou: 'Vou combater, dia e noite, todas as formas de desigualdade'"

- "Os brasileiros que escolheram Portugal para ensinar, investigar e morar"

- "Escolas: André Pestana: Quem é o líder do S.T.O.P. que se tornou o novo rosto da luta dos professores?"

- "Entrevista: Dong Won Shin: 'Coreia do Sul planeia expandir as fontes de energia renovável, com a lacuna a ser preenchida pelo nuclear"

- "Transferências: Mercado de janeiro não dá sossego aos três grandes"

- "Espanha: Cayetana, a indomável Duquesa de Alba"

No Negócios:

- "167 líderes antecipam 2023"

- "Presidente da República: Só o Governo pode 'enfraquecer ou esvaziar' estabilidade política"

No O Jogo:

- "Rui Vitória: Atual selecionador egípcio e antigo campeão em Portugal e na Arábia Saudita: 'FC Porto nunca se dá por vencido'"

- "Benfica: Enzo finta 'regras' de Schmidt"

- "Sporting: Bater águias no dérbi relança candidatura ao título: Leão quer acender uma luz"

- Braga: Racic vira trunfo"

- "FC Porto: Sérgio Conceição estreou-se como treinador principal a 02 de janeiro de 2012: Exigência máxima começou há 11 anos"

No Record:

- "Prémio Artur Agostinho 2022. Bernardo Silva já tem data para cumprir o sonho: 'Todos os anos faço contas para voltar ao Benfica"

- "Schmidt pede KoKcu"

- "Enzo passa ano na Argentina"

- "Tanlongo em família"

- "São Silvestre. 5 mil pessoas em festa"

E no A Bola:

- "'Foi pelo Rúben que vim para o Sporting', Nuno Santos leão analisa época notável"

- "Enzo Fernández não cumpre ordem de Roger Schmidt e celebra passagem de ano na Argentina"

- "Encarnados voltam aos treinos e preparam reação forte à derrota em Braga"