Edição de Natal do DIÁRIO conta as histórias de 21 profissionais que nos fazem sorrir

Após dois anos de medos, isolamento e dor devido à pandemia, a edição especial do DIÁRIO neste Dia de Natal de 2022 é uma mensagem de alegria, dando voz a um conjunto de 21 pessoas que, por via das profissões que exercem, nos fazem sorrir, trazendo-nos boa disposição e felicidade. Por um Natal Feliz, damos palco àqueles que transmitem alegria e tornam os nossos dias mais agradáveis.

Luís Franco-Bastos, um dos nomes mais destacados da ‘stand-up comedy’ em Portugal, que gosta de trabalhar na época natalícia, revela que “as pessoas estão muito ávidas de matar saudades daquilo que não puderam fazer nos últimos dois anos”, como os espectáculos, concertos, sessões de humor e outras actividades culturais.

JP Ramos, nome artístico do madeirense João Pedro Ramos, também é humorista, além de actor e animador, explica que a sua missão “é alegrar as pessoas e fazê-las ver a vida de outra perspectiva”. “Quando as pessoas estão a passar uma fase má da sua vida e mandam-me mensagens a dizer-me ‘obrigado por me teres feito rir num dia tão triste’, acho que é das melhores coisas que um humorista pode ouvir”, conta.

A cantora madeirense Elisa, que venceu o Festival da Canção em 2020, refere que faz música porque isso a reconforta e fica feliz por poder proporcionar o mesmo às outras pessoas.

Xavier Miguel e Cristiana Nunes, da direcção da Associação Teatro do Bolo do Caco, e os artistas Pedro Monteiro e Gonçalo Drumond confirmam que o que lhes traz felicidade é precisamente levar a felicidade aos outros.

O jovem médico obstetra Carlos Macedo fala de outra felicidade: “Poder participar no nascimento de uma vida, ajudar aquela família a ficar completa, acho que é muito bonito”.

O ex-futebolista Marco Freitas relata como foi a mudança para uma profissão muito diferente mas igualmente apaixonante, a de barbeiro.

Há também as histórias da maquilhadora Nádia Ferreira, do pasteleiro Ambrósio, dos futebolistas Roberto Gouveia e Fátima Pinto, da voluntária social Maria Reynolds, das médicas dentistas Joana Vieira e Teresa Vieira, do ‘disc jockey’ DJ Sil (Sílvio Freitas), da escritora Leda Pestana, das promotoras do projecto Risoland Madeira (Cesénia Ferreira e Marla Jasmins) e do ‘personal trainer’ Sandro Sousa.

A todos os nossos leitores, um Feliz Natal!