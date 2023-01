Vários madeirenses foram evacuados devido às inundações em Jersey

As inundações que ocorreram em Jersey levaram à evacuação de vários madeirenses das suas casas naquela ilha do Canal.

As fortes chuvas que caíram nos últimos dias levaram vários madeirenses a sair das suas casas, ficando alojados em hotéis, onde ainda permanecem, vendo os seus bens serem afectados, sobretudo quando no rés do chão das habitações.

Contactado pelo DIÁRIO, o Conselheiro das Comunidades Madeirenses em Jersey confirmou que há vários madeirenses afectados por esta intempérie e que foram mais de cinquenta famílias, mas não sabe bem ao certo quantos são os madeirenses afectados .

“As famílias ainda não regressaram às suas casas e por isso continuam nos hotéis por questões de segurança e até porque é necessário limpar tudo", adiantou João Carlos Nunes.

As fortes chuvas que caíram na passada terça-feira feira em Jersey causaram vários estragos em ruas e casas mas não há mortes a registar.