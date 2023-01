Fortes chuvas em Jersey provocam várias inundações

Hoje aconteceram fortes chuvas na ilha de Jersey desde as 5h30 da manhã que provocaram várias inundações que levou ao corte de várias estradas e uma escola.

Uma emigrante madeirense que vive há mais de 20 anos que não quis ser identificado relatou ao Diário que quando ia para sair de casa para ir para o trabalho, o filho ligou-lhe a dizer que estava muita chuva e algumas ruas estavam inundadas.

A emigrante adiantou ainda que deslocou-se para o trabalho e constatou as inundações e uma escola teve de ser fechada onde frequentam vários alunos, filhos de emigrantes madeirenses.

O Diário apurou que esta situação de inundações na ilha do Canal não ocorria há cerca de 10 anos.

As autoridades de Jersey informaram que a zona Vallée des Vaux permanecerá fechada durante toda a noite, mas com acesso às instalações apenas devido ao acumular significativo de água em toda a largura da faixa de rodagem.

A zona de Grands Vaux está sendo tratada pelos Serviços de Emergência e o trabalho continuará pelo menos nas próximas horas.

As condições das estradas em toda a Paróquia estão degradadas e por isso as autoridades alertaram para que as pessoas que se dirijam para aquela zona tenham cuidado durante este mau tempo.

Até ao momento não sabemos se houve habitações afectadas ou qualquer outros edifícios pertencentes a emigrantes madeirenses.

No ilha do Canal reside uma grande comunidade de origem madeirense.