Governo congela preços dos passes dos transportes públicos e dos bilhetes na CP em 2023

O Governo determinou o congelamento dos preços dos passes dos transportes públicos e dos bilhetes na CP em 2023, anunciou hoje o primeiro-ministro, António Costa.

Esta medida integra o pacote de apoios às famílias que o Conselho de Ministros extraordinário aprovou hoje, visando a mitigação do impacto do aumento do custo de vida no rendimento, e cujo valor ascende a 2,4 mil milhões de euros.

"O Governo decidiu ainda congelar todos os aumentos de preços dos passes de transportes públicos e dos bilhetes da CP durante o ano de 2023, assegurando também a devida compensação a esta empresa e às autoridades de transportes", disse o primeiro-ministro, durante a conferência de imprensa de apresentação do pacote de medidas, em Lisboa.

António Costa, que antes de divulgar publicamente as medidas foi a Belém apresentá-las ao Presidente da República, sublinhou que este novo pacote de apoios foi delineado tendo em conta o "brutal aumento da inflação que atinge duramente o poder de compra das famílias".

Este novo pacote vai somar-se aos 1,6 mil milhões de euros de apoios que já foram concedidos desde o início deste ano.

Entretanto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já promulgou o diploma do Governo que estabelece medidas excecionais de apoio às famílias para mitigar os efeitos da inflação.