Madeira recebe congresso sobre direito da vinha e do vinho

A Madeira recebe, entre 6 e 9 de Outubro, o congresso da AIDV – International Wine Law Association, a maior associação internacional de juristas e advogados ligados à área do direito da vinha e do vinho.

Estarão presentes mais de 150 juristas ou advogados do mundo inteiro, nomeadamente de países com grande tradição na produção e comercialização de vinho, como França, Itália, Espanha, mas também os Estados Unidos ou o Brasil. Neste encontro, que terá lugar no Hotel Vida Mar, estarão representados produtores, distribuidores, escritórios de advogados e organismos nacionais e internacionais tais como o IVV – Instituto da Vinha e do Vinho, o IVP – Instituto do Vinho do Porto, o IVBAM – Instituto do Vinho da Madeira, a OIV – International Organisation of Vine and Wine.

Conforme refere a organização em comunicado, "serão discutidas e analisadas temáticas tão diversas como os direitos de plantação, o comércio internacional, a rotulagem, a publicidade, o e-commerce, a contrafação, os novos desenvolvimentos legais, a jurisprudência nacional, europeia e internacional, as novas propostas de regulamentação para o sector".