Pixies actuam em Lisboa em Março

Os Pixies regressam a Portugal em março, para um concerto em Lisboa, no âmbito da digressão "Doggerel", nome do novo álbum da banda, a ser editado na sexta-feira, foi hoje anunciado.

De acordo com a promotora Everything is New, num comunicado hoje divulgado, a banda de Black Francis, Joey Santiago, David Lovering e Paz Lenchantin atua em 13 de março no Campo Pequeno.

A digressão que passa por Lisboa "segue o lançamento do novo álbum da banda, 'Doggerel', que surge com ousadas novas orquestrações, floreados cinematográficos na sua sonoridade sem perder de vista o rock alternativo visceral e de alta tensão pelo qual a banda é conhecida".

Os bilhetes estarão à venda a partir das 08:00 desta sexta-feira.