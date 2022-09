O avançado madeirense Henrique Araújo foi hoje suspenso por um jogo e uma multa de 535,50 euros, pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol.

O castigo prende-se por declarações do jovem jogador do Benfica contra a arbitragem, após um jogo da equipa B diante do Rio Ave, na época passada, a 17 de Abril.

De referir que nessa partida, que teve arbitragem de Cláudio Pereira, Pedro Álvaro, Tomás Araújo e também o treinador, António Oliveira, foram expulsos com vermelho directo.

Segundo o comunicado do CD hoje publicado em causa estão "declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem ou sob o enfoque do comportamento incorreto violador de deveres gerais", nomeadamente as palavras do avançado do Benfica na flash-interview no pós-jogo da equipa B ante o Rio Ave, em Vila do Conde, a 17 de Abril último, ganho pela equipa da casa por 2-1, a contar para a 30.ª jornada da II Liga 2021/22.

Henrique Araújo está assim fora das opções de Roger Schmidt para o encontro em Guimarães, deste sábado a contar para a I Liga.