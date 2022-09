Valor mediano de avaliação bancária de habitação na Região fixou-se em 1.385 €/m2

De acordo com os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em Agosto de 2022, o valor mediano de avaliação bancária de habitação na Região Autónoma da Madeira situou-se nos 1.385 euros/m2, tendo registado um acréscimo de 1,0% em relação ao mês precedente e de 11,3% face ao mesmo mês do ano anterior. Aquele valor constitui novo máximo da série disponível (desde Janeiro de 2011).

A Direcção Regional de Estatísticas da Madeira (DREM) explica que, no caso dos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária na RAM foi de 1.392 euros/m2, traduzindo uma variação de +1,1% comparativamente a Julho de 2022 e de +8,2% face ao mês homólogo. Nas moradias, este indicador situou-se nos 1.384 euros/m2, superior em 3,9% ao valor observado no mês anterior e de +22,7% face ao valor do mês homólogo.

Já a nível municipal, "é de referir que o valor mediano de avaliação bancária no Funchal, em Agosto de 2022, se fixou nos 1.645 euros/m2, mais 0,9% que no mês precedente e mais 8,7% em termos homólogos".

Para além do Funchal, e no mês em referência, só ultrapassaram o número mínimo de observações registadas (33) os municípios de Câmara de Lobos e de Santa Cruz, cujos valores de avaliação bancária se fixaram em 1.392 euros/m2 e em 1.269 euros/m2, respectivamente. O município da zona leste da ilha da Madeira registou uma variação mensal de +2,9% e homóloga de +12,6%. Câmara de Lobos observou uma diminuição de 2,1% face ao mês anterior e um aumento de 22,9% em relação ao mês homólogo." Direcção Regional de Estatísticas da Madeira

O valor mediano de avaliação bancária no País atingiu os 1.414 euros/m2, menos três euros que no mês anterior (-0,2%). A variação homóloga foi de +15,8%.

No contexto das sete regiões NUTS II do país, os valores mais elevados foram observados no Algarve (1.942 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1.884 euros/m2) surgindo, na posição seguinte, a RAM (1.385 euros/m2).

Número de avaliações bancárias decresceu face ao mês anterior, mas aumentou em termos homólogos.

Para o apuramento do valor mediano de avaliação bancária, de Agosto de 2022, foram consideradas 635 avaliações, +8,9% que no mesmo período do ano anterior. Destas, 349 foram de apartamentos e 286 de moradias. Em comparação com o mês anterior, realizaram-se menos 23 avaliações, o que corresponde a um decréscimo de 3,5%. Direcção Regional de Estatísticas da Madeira