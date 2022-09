Lesados Banif em sessões de esclarecimento em Lisboa, Porto e Estarreja

Nos próximos dias 16, 17 e 18 de Setembro, os lesados do Banif vão promover sessões de esclarecimento em Lisboa, Estarreja e Porto, respectivamente.

No dia 16 de Setembro, pelas 19h30, no Hotel Radisson Blu, em Lisboa, terá lugar a primeira destas três sessões dos Lesados do Banif. Segue-se uma outra no dia 17, sábado, às 17h, em Estarreja, e uma terceira no domingo, às 16h, no Porto

Estas sessões de esclarecimento têm lugar a outras já realizadas recentemente nos Açores e na Madeira, com a grande afluência de lesados Banif.

Tratam-se de sessões de esclarecimento essencialmente internas, relacionadas com a necessidade de formalismos processuais (reclamações de créditos no âmbito da Comissão de Liquidação do Banif). No entanto, as sessões de esclarecimento ocorrem quando o Governo já convocou os representantes dos Lesados do Banif para uma reunião dia 23 de Setembro, às 15h, no Ministério das Finanças, a fim de participarem no Grupo de Trabalhos para o 'caso Banif', grupo de trabalho esse constituído no final do Governo passado.

Trata-se-à, assim, na primeira reunião efectivamente de trabalho deste novo órgão, pelo que existe grande expectativa por parte dos Lesados do Banif para este encontro.

Necessariamente, nas sessões de esclarecimento deste fim-de-semana a convocação da reunião do Grupo de Trabalho no Ministério das Finanças será abordada.

Sessões de Esclarecimento: