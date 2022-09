Actividade da zona euro cai em Setembro pelo 3.º mês consecutivo e mais acentuadamente

A actividade da zona euro contraiu-se em Setembro pelo terceiro mês consecutivo e mais acentuadamente do que nos meses anteriores, o que, juntamente com a deterioração dos indicadores de encomendas e expectativas, aponta para novos declínios de actividade no futuro.

O índice PMI (Purchasing Managers' Index) de actividade na zona do euro da S&P Global, que agora integra o IHS Markit, publicado hoje foi de 48,2 pontos, menos sete décimas do que em Agosto e novamente abaixo dos 50 pontos que separam o crescimento da contração.

A contração de Setembro foi a maior desde Janeiro de 2021 e foi impulsionada pelo sector industrial, que no seu quarto mês consecutivo de declínio de actividade marcou a contração mais rápida desde maio de 2020.

A actividade do sector dos serviços também caiu, pelo segundo mês consecutivo, arrastada pelas viagens, turismo, lazer, serviços imobiliários e seguros.

A actividade económica na Alemanha registou em Setembro o nível mais baixo desde Maio de 2020, enquanto a França manteve um ligeiro aumento graças aos serviços.

No que diz respeito aos indicadores prospectivos, as novas encomendas de bens e serviços caíram "acentuadamente", especialmente no sector industrial, apontando para "uma maior aceleração do declínio da atividade total em Outubro".

Apesar de um volume de encomendas mais baixo e de uma redução das encomendas a concluir, que apontam para um excesso de capacidade em relação à procura, o emprego ficou inalterado.

Em Setembro, as empresas europeias relataram um abrandamento da escassez de componentes e uma melhoria na logística, embora a escassez de componentes e os mercados energéticos ainda condicionem a capacidade de produção.

Paralelamente, os custos registaram o maior aumento desde Junho devido à inflação energética e aos preços mais elevados pagos, que não puderam ser compensados pela melhoria da situação de abastecimento de matérias-primas.

Os preços cobrados aumentaram ao ritmo mais rápido desde Junho.

Em termos de expectativas, os empresários estavam pessimistas quanto à sua atividade para os doze meses seguintes, com a confiança no nível mais baixo desde Maio de 2020, tendo caído de forma particularmente significativa na Alemanha.

Este pessimismo baseia-se principalmente em preocupações sobre os preços da energia, o efeito da inflação sobre a procura, o aumento das taxas de juro, a guerra na Ucrânia e os problemas na cadeia de abastecimento.