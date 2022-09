Milhares de pessoas nas ruas de Londres para funeral

Milhares de pessoas estão concentradas em diversos pontos de Londres para assistir hoje às cerimónias fúnebres da rainha Isabel II de Inglaterra, que têm início previsto para as 10:45.

Partes da cidade junto à Abadia de Westminster, onde se vai realizar o funeral de estado, às 11:00, encontram-se fechadas ao público.

Nas imediações da Horse Guards Road, um dos locais por onde vai passar o cortejo fúnebre, a seguir ao funeral, algumas pessoas chegaram às 06:00 após viajar duas a três horas de comboio.

Nick viajou com a mulher e filha de 9 anos de Hertfordshire, no norte de Londres, e estão sentados em cadeiras de campismo.

"Tentei chegar ao Mall [a avenida que conduz ao palácio de Buckingham], onde fomos noutras vezes para casamentos e para o jubileu, mas hoje era impossível", disse à Lusa.

Apesar das circunstâncias, o ambiente é relaxado, com filas longas para uma caravana que vende cafés e comida.

Mais à frente, duas mulheres tiram uma fotografia a elas próprias a brindar com espumante.

Pippa chegou a este local depois de ter feito 11 horas de fila para ver a urna da rainha, no palácio de Westminster, o edifício do parlamento que fica em frente da abadia onde terá lugar o funeral.

"A minha ideia era ir ter com mais amigos para ver as cerimónias pela televisão, mas não me deixam passar", lamentou.

Apesar de confessar que não é necessariamente uma fã da família real, ficou impressionada com a experiência de ver o caixão de Isbael II, que morreu no dia 08 de setembro, aos 96 anos, após 70 no trono, no reinado mais longo da história do Reino Unido.

"Era um silêncio impressionante. Valeu totalmente a pena", afirmou.

A urna com o corpo de Isabel II vai ser levada do palácio de Westminster para a Abadia de Westminster por volta das 10:45.

O funeral conta com 2.000 convidados, entre chefes de Estado e de Governo, membros de famílias reais e outras personalidades, tratando-se da maior reunião de líderes internacionais em décadas.

Após o funeral, haverá um cortejo fúnebre por várias ruas de Londres, com passagem pelo Palácio de Buckingham, antes de a urna ser levada para Windsor, onde Isabel II será sepultada.

Os acessos aos pontos de passagem do cortejo são controlados pelas autoridades para evitar sobrelotação e esmagamentos, e foram colocados cinco ecrãs gigantes num recinto do Hyde Prak, um dos maiores parques de Londres, que vão transmitir todas as cerimónias de hoje na capital inglesa e também as que se seguirão em Windsor.

Horas antes do início das cerimónias, também se concentravam já milhares de pessoas no Hyde Park, em redor da zona dos ecrãs, que forma um enorme círculo.

Karen e Mary, duas polícias com 55 e 56 anos, viajaram desde Gloucester, a cerca de 160 quilómetros a oeste de Londres, no sábado, para estar hoje no Hyde Park e, como várias pessoas disseram à Lusa, pretendem passar aqui o dia.

Escolheram o parque porque acreditam que será menos confuso "e menos maníaco" do que nos pontos onde vai passar o cortejo, mas não quiseram seguir as cerimónias pela televisão em casa.

"Pensamos que aqui o ambiente vai ser bonito, com um sentimento de nos reunirmos todos para viver este momento", explicou Karen, que sublinhou que os polícias prestam juramento ao monarca inglês quando assumem a profissão e Isabel II era a sua "chefe".

Também em Hyde Park o ambiente é festivo, com famílias e grupos preparados com mantas, comida, cadeiras e agasalhos para passar no parque todo o dia, que foi decretado feriado nacional por causa do funeral da rainha, o primeiro funeral de Estado no Reino Unido desde o do primeiro-ministro Winston Churchill, em 1965.

O funeral da rainha Isabel II de Inglaterra será a maior operação de segurança de sempre em Londres, com a maior reunião de líderes mundiais em décadas e a previsão de enormes multidões nas ruas.