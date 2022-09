Carlos III agradece apoio do público na véspera das exéquias

O Rei Carlos III agradeceu no domingo à noite o apoio do público após a morte da mãe, a rainha Isabel II, a cujo funeral hoje se prevê que assista uma multidão e dignitários de todo o mundo.

Quando se aproxima do fim do luto nacional que se seguiu à morte da soberana, em 08 de setembro, o novo rei britânico agradeceu num comunicado a "todas as inúmeras pessoas" que manifestaram o seu apoio a si e à sua família. "Em Londres, em Edimburgo, em Hillsborough e em Cardiff, ficámos muito comovidos com todos aqueles que se dispuseram a vir prestar homenagem ao serviço de toda uma vida da minha querida mãe, a falecida Rainha", escreveu. Horas antes, às 20:00 (locais e de Lisboa), o Reino Unido parou para cumprir um minuto de silêncio. Os britânicos foram convidados a viver "esse momento de reflexão" em suas casas, no umbral das portas ou na rua, ou em eventos comunitários e vigílias.

Isabel II, que morreu aos 96 anos, era extremamente popular e atingiu uma longevidade sem precedentes na história britânica, a tal ponto de milhares de pessoas terem feito fila, algumas durante mais de 24 horas, dia e noite, desde quarta-feira, para se despedirem e lhe prestarem uma última homenagem perante a urna depositada em Westminster Hall, a mais antiga sala do parlamento britânico, coberta com o estandarte real e encimada pela coroa e pelo cetro real.

Durante todo o dia de domingo, o público continuou a juntar-se à fila para ter a oportunidade de se despedir de Isabel II, que culminará às 06:30 (locais e de Lisboa) de hoje, mas o Governo anunciou no domingo às 22:45 o encerramento definitivo da fila de espera, indicando que havia atingido a sua "capacidade máxima".

O funeral de Estado, com a presença de cerca de 2.000 convidados, entre os quais diversos chefes de Estado e de Governo, incluindo o Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, tem início marcado para as 11:00 na Abadia de Westminster. Ao fim da tarde, haverá uma cerimónia privada, apenas para a família real, na Capela de São Jorge, em Windsor, na qual Isabel II será sepultada no jazigo da família, junto dos pais, da irmã e do marido, o príncipe Filipe, que morreu em 2021, aos 99 anos.

A rainha Isabel II morreu na tarde de 08 de setembro, no castelo de Balmoral, na Escócia, após 70 anos e 214 dias como chefe de Estado do Reino Unido e de mais 14 outros países. Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu a 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, após a súbita morte do pai, Jorge VI, que subiu ao trono após a abdicação do irmão, Eduardo VIII, para poder casar com uma divorciada norte-americana, Wallis Simpson. Após a morte de Isabel II, o seu filho primogénito, de 73 anos, tornou-se rei como Carlos III.