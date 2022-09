Pelo menos quatro mortos no sismo de domingo na Papua Nova Guiné

Pelo menos quatro pessoas morreram em aluimentos de terra no nordeste da Papua Nova Guiné, desencadeados pelo sismo de magnitude 7,6, registado no domingo, indicou a ONU.

"Até agora, foram contabilizados quatro mortos: em Rai Coast [província de Madang] e três em Wau [província de Morobe] (...) soterrados em aluimentos de terra", de acordo com um comunicado publicado, no domingo, no site do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU (OCHA), em coordenação com autoridades locais e outras agências humanitárias.

A OCHA indicou que pelo menos quatro pessoas ficaram feridas na sequência do sismo de magnitude 7,6, responsável também por danos materiais "moderados a graves" em edifícios e infraestruturas.

No domingo, um sismo de magnitude 7,6 atingiu a Papua Nova Guiné. O epicentro situou-se a 63 quilómetros da cidade montanhosa de Kainantu, uma área em grande parte despovoada, a cerca de 400 quilómetros a nordeste da capital Port Moresby. O hipocentro do sismo localizou-se a 61 quilómetros de profundidade.

No mesmo dia, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) emitiu um aviso de tsunami, posteriormente levantado.

A ilha da Nova Guiné, cuja metade ocidental pertence à Indonésia, situa-se no chamado "anel de fogo" do Pacífico, zona de grande atividade sísmica e vulcânica, onde são registados milhares de sismos por ano, na maioria dos casos de magnitude fraca a moderada.

Em fevereiro de 2018, um sismo de magnitude 7,5 causou mais de 145 mortos e centenas de feridos numa zona montanhosa remota da Papua Nova Guiné.