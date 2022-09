Costa Rica com luto nacional por nove mortos em deslizamento de terras

O Presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves declarou no domingo luto nacional pelas nove pessoas que morreram após um deslizamento de terras que arrastou um autocarro que transportava 54 passageiros.

"É verdadeiramente triste e doloroso, é algo que poderia ter sido evitado (...) Tragédias como esta são em grande parte o resultado de negligência na manutenção e investimento em infraestruturas na Costa Rica, é tempo não só de reparar mas de aplicar uma grama de prevenção, que vale mais do que um quilo de cura", disse o Presidente numa conferência de imprensa. A Cruz Vermelha informou no domingo que, após a conclusão das ações na área, foram contabilizadas um total de nove mortes. Foram tratadas outras 45 pessoas, com 38 a serem levadas para centros médicos, seis delas em estado grave.

O autocarro da empresa Alfaro fazia no sábado a rota da estrada Interamericana entre a capital, San José, e a província de Guanacaste (oeste) quando foi arrastado por um deslizamento de terras numa zona montanhosa conhecida como Cambronero, na localidade de San Ramón, província de Alajuela (centro). Várias pessoas conseguiram sair do autocarro pelos seus próprios meios, mas outras ficaram presas. Os trabalhos de salvamento foram dificultados pela chuva na zona, pelo terreno perigoso e pelo risco de a derrocada continuar.

O deslizamento de terras foi uma das consequências das fortes chuvas que têm afetado a Costa Rica nos últimos dias, que provocaram inundações em várias comunidades do país e deslizamentos de terras em algumas estradas.

O Presidente da Costa Rica adiou a partida para Nova Iorque para participar na Assembleia Geral das Nações Unidas, para acompanhar a emergência causada pelas chuvas das últimas horas no país. O Instituto Nacional de Meteorologia disse que há uma grande probabilidade de continuar a chover nos próximos dias. Foi pedido às pessoas que vivem em zonas de risco para que se mantenham vigilantes e sigam as recomendações dos comités de emergência.