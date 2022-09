Hoje é notícia no mundo

O funeral do último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, que morreu na terça-feira aos 91 anos, realiza-se hoje no cemitério Novodevichy, em Moscovo, onde o político será sepultado ao lado da mulher Raísa, que morreu em 1999.

Durante o período da manhã, o corpo do político estará em câmara ardente durante algumas horas, das 10h00 às 14h00 locais (das 07h00 às 11h00 hora de Lisboa), e o público terá acesso ao local, segundo um porta-voz da Fundação Gorbachev.

O velório decorre no Salão das Colunas da Casa dos Sindicatos, um local reservado a personalidades proeminentes da sociedade russa.

O Presidente russo, Vladimir Putin, estará ausente das cerimónias fúnebres, tendo alegado motivos de agenda.

Durante a semana, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, referiu que Putin deslocou-se ao Hospital Clínico Central em Moscovo, onde Gorbachev morreu, para homenageá-lo e "colocar flores junto ao seu caixão".

Na mesma ocasião, Dmitri Peskov esclareceu que na despedida a Gorbachev haverá "elementos de um funeral de Estado", incluindo uma "guarda de honra", e que estes serão organizados "com a ajuda do Estado".

Uma das figuras políticas mais influentes do século XX, o antigo secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), entre 1985 e 1991, promoveu uma série de reformas que desencadearam o colapso do Estado soviético autoritário, a libertação das nações do leste europeu do domínio russo e o fim de décadas de confronto nuclear russo com os Estados Unidos e países ocidentais.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Guimarães abre hoje as portas à 6.ª edição da Contextile, que se prolonga até 30 de outubro, com trabalhos de 54 artistas internacionais e de dez portugueses, espalhados por 15 locais da cidade.

A exposição "10 artistas -- O Têxtil na Arte Portuguesa", para assinalar os 10 anos de Contextile, vai estar no Centro Internacional das Artes José de Guimarães e contempla obras de uma dezena de criadores nacionais: Ana Vieira, António Barros, Eduardo Nery, Gisella Santi, Joana Vasconcelos, João Pedro Vale & Nuno Alexandre Ferreira, José de Guimarães, Leonor Antunes, Lourdes Castro e Margarida Reis.

Entre outros destaques, como uma exposição de 12 artistas noruegueses, encontra-se o trabalho do artista ganês Ibrahim Mahama, que representou o seu país na Bienal de Veneza e foi recentemente designado diretor artístico da Bienal de Artes Gráficas de Liubliana, que desenvolveu duas instalações em espaço público: uma na muralha do Castelo de Guimarães e outra no Instituto de Design da cidade.

***

O primeiro concerto de tributo ao baterista dos Foo Fighters Taylor Hawkins, que morreu em março, marcado para hoje em Londres, vai poder ser visto 'online' em todo o mundo.

Taylor Hawkins morreu no final de março, aos 50 anos, em Bogotá, horas antes de a banda liderada por Dave Grohl atuar no festival Estéreo Picnic. Dias depois, os Foo Fighters cancelaram as digressões que tinham agendadas, que incluíam um concerto no Rock in Rio Lisboa em junho.

Entretanto, a banda e a família de Taylor Hawkins anunciaram dois concertos para "celebrar a memória e a música de uma lenda do 'rock'": um hoje em Londres, no Estádio de Wembley, e um outro em 27 de setembro em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, no Kia Fórum.

De acordo com informação disponível no 'site' oficial da banda norte-americana, o concerto de Londres poderá ser visto em todo o mundo através das contas de Youtube dos vários canais da cadeia MTV, a partir das 16:30 de Lisboa.

DESPORTO

O Sporting de Braga procura hoje reaproximar-se do líder Benfica, na receção ao Vitória de Guimarães, enquanto o FC Porto visita o Gil Vicente, na expetativa de retomar o caminho das vitórias na I Liga portuguesa de futebol.

Com o sofrido triunfo na sexta-feira, no arranque da quinta jornada, diante do Vizela (2-1), os 'encarnados' estão isolado no topo, com 15 pontos, mais cinco do que os bracarenses, segundos colocados, que nesta ronda protagonizam o dérbi minhoto com o maior rival, a partir das 15:30.

A formação comandada por Artur Jorge, a única ainda invicta a par do Benfica, vem de três vitórias seguidas na competição, todas por números expressivos, e terá agora pela frente um Vitória de Guimarães com desempenho oposto, numa série de duas derrotas que deixam os vimaranenses em nono lugar, com 10 pontos.

A partir das 20:30, em Barcelos, o FC Porto vai tentar reagir ao primeiro desaire da temporada, averbado em Vila do Conde, perante o Rio Ave, sendo que os 'dragões, na terceira posição, com nove pontos, até podem aproveitar um eventual deslize dos 'arsenalistas', para subirem à vice-liderança.

Por seu lado, o Gil Vicente, 12.º colocado, com cinco pontos, não sabe o que é vencer há cinco jogos oficiais -- três dos quais na I Liga -- tendo apenas alcançado um triunfo no campeonato, logo na ronda inaugural, perante o Paços de Ferreira, em casa.

SOCIEDADE

A agência espacial norte-americana (NASA) vai tentar lançar hoje pela segunda vez o novo foguetão lunar SLS, depois de na segunda-feira a descolagem ter sido cancelada devido a problemas técnicos.

O lançamento será feito da base da NASA em Cabo Canaveral, na Florida, com uma "janela de oportunidade" de duas horas que se abre às 19:17 em Lisboa.

O voo de teste do SLS, que tem acoplada no topo a nave Orion, que irá orbitar a Lua com três manequins a bordo, foi adiado devido a uma fuga de combustível, a uma falha numa válvula e ao insuficiente arrefecimento de um dos quatro motores principais.

Na terça-feira, a equipa técnica reuniu-se para analisar os dados e decidiu fazer a segunda tentativa de lançamento hoje, afastando a possibilidade de sexta-feira, que estava prevista no calendário anterior (que inclui uma terceira data de descolagem, 05 de setembro).

A concretizar-se, o lançamento do SLS, sucessivamente adiado ao longo dos anos, marca o início do programa lunar Artemis, com que os Estados Unidos pretendem regressar à superfície da Lua em 2025, um ano depois do previsto, colocando no solo a primeira astronauta mulher e o primeiro astronauta negro. A última alunagem foi há cerca de 50 anos, em dezembro de 1972.