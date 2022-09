Ministro das Finanças explica hoje medidas para fazer face ao aumento de preços

O ministro das Finanças, Fernando Medina, explica hoje, em conferência de imprensa, as medidas do plano de resposta ao aumento de preços, no valor total de 2.400 milhões de euros.

As oito medidas foram aprovadas num Conselho de Ministros extraordinário realizado na segunda-feira e apresentadas no mesmo dia à noite pelo primeiro-ministro, António Costa, em Lisboa.

Entre as medidas está a atribuição de um pagamento extraordinário no valor de 125 euros a cada cidadão não pensionista com rendimento até 2.700 euros brutos mensais, a atribuição a todas as famílias, independentemente do rendimento, de um pagamento extraordinário de 50 euros por cada descendente até aos 24 anos que tenham a seu cargo e o pagamento aos pensionistas de 14 meses e meio de pensões, em vez dos habituais 14 meses.

O Governo vai também avançar com uma proposta de lei, a submeter à Assembleia da República, que estabelece a limitação a 2% da atualização máxima do valor das rendas das habitações e das rendas comerciais, no ano de 2023; a criação de um apoio extraordinário ao arrendamento, através da atribuição de benefício fiscal sobre rendimentos prediais; e a redução do IVA no fornecimento de eletricidade dos atuais 13% para os 6%, medida em vigor até dezembro de 2023.

Entre as medidas está também o congelamento dos preços dos passes dos transportes públicos e dos bilhetes na CP durante todo o ano de 2023.

Na conferência de imprensa de hoje, em Lisboa, agendada para as 09:30, participarão também a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e os ministros do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, e das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Festival de Cinema de Terror de Lisboa - MOTELX começa hoje com a promessa de mais de cem filmes, cineconcertos, um livro sobre cinema português e a presença do cineasta italiano Dario Argento, um dos mestres do género.

A 16.ª edição do festival abre hoje no cinema São Jorge com "Bodies Bodies Bodies", da atriz e realizadora holandesa Halina Reijn, um 'slasher' sobre um grupo de jovens ricos que planeia uma festa que corre mal.

Durante uma semana, o MOTELX irá mostrar uma centena de produções, com destaque para "Dark Glasses", que Dario Argento, de 81 anos, apresentará em Lisboa, e "Final Cut", de Michel Hazanavicius.

Além de sessões de cinema, o MOTELX vai lançar o livro "O Quarto Perdido do MOTELX - Os Filmes do Terror Português (1911-2006)", uma obra sobre quase um século de cinema português, à luz daquele género cinematográfico.

DESPORTO

O Benfica vai tentar manter o pleno de triunfos na época futebolística 2022/23 na receção aos israelitas do Maccabi Haifa, no primeiro jogo do Grupo H da Liga dos Campeões.

A formação comandada pelo alemão Roger Schmidt conta por vitórias todos os nove jogos já disputados, incluindo os quatro da qualificação para a 'Champions' e os cinco da I Liga, que lhe valem a liderança isolada.

Os 'encarnados' devem apresentar um 'onze' semelhante apresentado na receção ao Vizela, com António Silva ao lado do veterano Otamendi, dadas as lesões entre os defesas centrais, e, provavelmente, a estreia do alemão Julian Draxler, como suplente.

Na 17.ª presença entre a 'elite' do futebol europeu, o Benfica aspira a qualificar-se para os oitavos de final, num grupo com as 'estrelas' do Paris Saint-Germain e com a consagrada Juventus, tendo os bicampeões israelitas como adversário mais acessível.

O jogo entre Benfica e Maccabi Haifa está marcado para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, sob arbitragem do sueco Andreas Ekberg, à mesma hora que o Paris Saint-Germain recebe a Juventus.

A seleção portuguesa de futebol feminino só precisa de vencer a Turquia, em Vizela, na 10.ª e última jornada do Grupo H europeu de apuramento, para conseguir um lugar no 'play-off' de acesso ao Mundial de 2023.

Depois do triunfo por 2-1 na Sérvia, na sexta-feira, a formação comandada por Francisco Neto ascendeu ao segundo lugar do agrupamento, que dá acesso ao 'play-off', entrando para a última ronda com mais um ponto do que as sérvias.

Com a Alemanha já qualificada (lidera, com 24 pontos, contra 19 de Portugal e 18 da Sérvia), a formação das 'quinas' só precisa de fazer um resultado idêntico ao que as ex-jugoslavas consigam na deslocação a Israel.

Face a um conjunto com o qual empatou fora na estreia na fase de apuramento (1-1, em 16 de setembro de 2021), Portugal só depende de si, sendo que uma vitória evita que a formação das 'quinas' tenha de 'olhar' para o jogo de Nes-Ziona.

Sem as lesionados Catarina Amado e Jéssica Silva, o selecionador luso não deve apresentar um 'onze' muito diferente do que venceu na Sérvia, por 2-1, num reviravolta selada com golos de Joana Marchão e Kika Nazareth.

No caso de ficar no segundo lugar, Portugal disputará, quase com toda a certeza, a primeira ronda do 'play-off', já que é quase impossível que consiga ser um dos três melhores segundos classificados, que garantem desde logo um lugar na segunda ronda.

Para chegar ao Mundial de 2023, marcado para a Austrália e a Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto, a seleção das 'quinas' terá, assim, de superar duas rondas, a uma mão, entre 03 e 11 de outubro, com sorteio na sexta-feira.

Dos três vencedores da segunda ronda, os dois melhores (resultados na fase de grupos, com primeiro, terceiro, quarto e quinto, e na segunda ronda do 'play-off') seguem para o Mundial e o terceiro ainda para um 'play-off' intercontinental, a disputar em fevereiro de 2023, na Nova Zelândia.

Para já, e para chegar ao 'play-off', Portugal precisa de somar hoje no mínimo os mesmos pontos que a Sérvia consiga em Israel, sendo que a receção à Turquia está marcada para Vizela, a partir das 17:30, com arbitragem da checa Jana Adamkova.

INTERNACIONAL

Após confirmada a eleição de Liz Truss para a liderança dos conservadores britânicos, o primeiro-ministro cessante Boris Johnson apresenta hoje a demissão à rainha Isabel II, que indigitará a nova líder conservadora e pedir-lhe-á que forme Governo.

A ministra dos Negócios Estrangeiros cessante foi declarada na segunda-feira a vencedora da corrida à liderança do Partido Conservador, com 57% dos votos, contra o antigo ministro das Finanças Rishi Sunak, embora com uma vantagem menor do que indicavam as sondagens.

Liz Truss, de 47 anos, será a terceira mulher primeira-ministra do Reino Unido, após Margaret Thatcher e Theresa May, e a quarta política a ocupar o cargo em seis anos.

Ao contrário do habitual, e devido aos problemas de mobilidade da monarca de 96 anos, Isabel II vai receber a demissão de Johnson e indigitar a nova primeira-ministra em Balmoral, na Escócia.

No passado, estas formalidades eram cumpridas no Palácio de Buckingham, em Londres, a curta distância do Parlamento em Westminster, e da residência oficial do primeiro-ministro, em Downing Street.

LUSOFONIA E ÁFRICA

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, reúne-se hoje com o sindicato dos trabalhadores consulares, que entretanto suspendeu a greve anteriormente anunciada, para analisar questões relacionadas com o reforço de recursos humanos e revisões remuneratórias.

Segundo uma nota do ministério dos Negócios Estrangeiros, a reunião com o STCDE - Sindicato dos Trabalhadores Consulares, das Missões Diplomáticas e dos Serviços Centrais do Ministério dos Negócios Estrangeiros, servirá "para debater assuntos de interesse mútuo, e, nomeadamente, passar em revista as medidas gizadas e as propostas que têm sido trabalhadas" pelo ministério "relativamente ao reforço de recursos humanos, à revisão da tabela salarial para os trabalhadores recrutados localmente para exercerem funções nos Serviços Periféricos Externos, à correção cambial, além das tabelas remuneratórias para os postos no Brasil".

Na reunião participa também o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo.

O sindicato decidiu suspender a entrega de um pré-aviso de greve para o período de 05 a 09 de setembro na sequência da marcação da reunião com o ministro.

O julgamento do advogado Amadeu Oliveira vai ser retomado hoje no Tribunal da Comarca da ilha cabo-verdiana de São Vicente com audição de testemunhas na cidade da Praia, por videoconferência.

O julgamento será retomado no mesmo dia em que um grupo de ativistas vai realizar uma manifestação solidária, na Ribeira Grande de Santo Antão, concelho de onde Amadeu Oliveira é natural.

Na semana passada, todos os dias foram preenchidos com audição do arguido, que reiterou a culpa pela fuga do país de um condenado por homicídio e as acusações contra juízes do Supremo Tribunal Justiça (STJ).

A semana ficou ainda marcada por um desentendimento entre a equipa de advogados, tendo três abandonado a sala de audiências, uma divergência que foi sanada horas depois, e por uma indisposição de Oliveira, que teve de receber cuidados médios no hospital.

PAÍS

O tribunal de Castelo Branco realiza hoje a leitura do acórdão do processo de médico ortopedista, de 68 anos, acusado por um crime de violação e de quatro crimes de coação sexual, que terão ocorrido no Hospital da Covilhã.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), os crimes tiveram lugar em ambiente hospitalar, no Centro Universitário Hospitalar Cova da Beira (CHUCB), na Covilhã, onde o arguido, médico ortopedista, exercia funções.

De acordo com a informação, que foi disponibilizada em maio no sítio na Internet da Procuradoria, os factos ocorreram entre janeiro e outubro de 2020.

"O arguido encontra-se sujeito às medidas de coação de suspensão do exercício da profissão de médico e de proibição de contactar, por qualquer meio, direta ou indiretamente, com as vítimas identificadas no processo", apontava na nota.

Em julho de 2021, na sequência da detenção do médico, a Polícia Judiciária (PJ) da Guarda explicava que estavam em causa três vítimas diferentes.

POLÍTICA

O Presidente da República inicia uma visita oficial ao Brasil para participar nas comemorações do bicentenário da independência daquele país.

Com Marcelo Rebelo de Sousa estará também o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, que aceitou o convite do presidente do Senado Federal brasileiro, Rodrigo Pacheco.

Marcelo estará no Brasil entre terça e sexta-feira com programa em Brasília e no Rio de Janeiro

Em Brasília, o chefe de Estado português irá assistir ao desfile cívico-militar do 07 de setembro -- dia em que se assinala a proclamação da independência em relação a Portugal em 1822 -- e estará numa sessão solene comemorativa desta data histórica, no Congresso Nacional, em que irá discursar, na quinta-feira.

Na capital brasileira, o chefe de Estado irá ainda visitar a exposição "Um Coração Ardoroso: Vida e Legado de Dom Pedro I", no Palácio Itamaraty, lê-se nesta curta nota, de dois parágrafos.

De acordo com a mesma nota, no Brasil, além do programa institucional, Marcelo Rebelo de Sousa "manterá encontros com a comunidade portuguesa de Brasília e do Rio de Janeiro, nesta última cidade com uma receção no Navio Escola Sagres".

Estas comemorações acontecem quando está em curso a campanha oficial para a eleição do Presidente da República Federativa do Brasil, marcada para 02 de outubro, com uma eventual segunda volta em 30 de outubro, a que se candidatam, entre outros, Jair Bolsonaro e Lula da Silva.