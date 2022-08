Saiba o que hoje é notícia

Ao quarto dia dos Campeonatos Europeus multidesportos de Munique, na Alemanha, Portugal tem hoje hipóteses de conquistar medalhas com as participações nas finais do remo, nas estafetas mistas de triatlo e no ciclismo de fundo.

No remo, os irmãos Afonso e Dinis Costa vão prosseguir a preparação para o apuramento para os Jogos Olímpicos Paris2024, mas não descuram um bom resultado em Munique, tendo assumido que vão lutar pelas medalhas, numa final reservada a seis embarcações.

Igualmente com o pensamento em 2024, a estafeta mista portuguesa vai tentar o melhor resultado possível, para ficar melhor posicionada no ranking olímpico de apuramento, pelo que um lugar no pódio não está descartado por parte do quarteto luso, formado por Melanie Santos, Maria Tomé, João Monteiro e Vasco Vilaça.

O ciclismo de fundo tem apenas um representante luso, Rui Oliveira, numa prova que contará com um total de 209,4 quilómetros, cujos 65 quilómetros finais serão disputados num circuito de 13 quilómetros, em Munique.

A prova será disputada praticamente em terreno plano, pelo que tudo aponta para que o título seja discutido pelos ciclistas mais rápidos, entre os quais poderá figurar Rui Oliveira.

Matilde Pinto e Patrícia Santos vão disputar os seus jogos da fase preliminar de singulares femininos do ténis de mesa, enquanto o ciclismo de pista terá a corrida feminina por pontos de 25 quilómetros, na qual compete Daniela Campos, e a prova de eliminação, com Daniel Dias.

No sábado, Iúri leitão conquistou a primeira medalha lusa em Munique, ao conseguir o ouro na prova de scratch masculino do ciclismo de pista.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O campeão FC Porto é o último dos 'grandes' a entrar em campo na segunda jornada da I Liga de futebol, com a equipa a tentar 'agarrar' o Benfica na liderança, à condição, depois de as 'águias' terem vencido.

Os 'dragões' visitam a partir das 18:00 o Vizela, outra das equipas que pode chegar à frente, aos seis pontos, e o treinador portista, Sérgio Conceição, já avisou que espera um adversário "sólido" e "agressivo quando não tem bola".

Além de FC Porto e Vizela, que venceram na primeira jornada, também hoje podem chegar ao segundo triunfo Vitória de Guimarães ou Estoril Praia (20:30), igualmente vencedores na estreia e que se defrontam, e Boavista, que recebe o Santa Clara (15:30).

Os 'axadrezados' chegam à segunda ronda depois de entrarem a vencer na casa do Portimonense (1-0), enquanto os açorianos cederam um empate em casa com o Casa Pia, equipa que no sábado perdeu com o Benfica, em casa 'emprestada' em Leiria (1-0).

Também no sábado, o Sporting conseguiu a primeira vitória no campeonato ao vencer o Rio Ave por 3-0, depois do empate em Braga na primeira ronda.

A segunda ronda teve início na sexta-feira, com a vitória do Sporting de Braga em casa do Famalicão (3-0), e termina no feriado de segunda-feira com os jogos Marítimo-Desportivo de Chaves (15:30), Arouca-Gil Vicente (18:00) e Paços de Ferreira-Portimonense (20:30).

***

O ciclista português Frederico Figueiredo (Glassdrive-Q8-Anicolor) vai enfrentar hoje o maior teste à sua liderança, na nona etapa da Volta a Portugal, que termina no alto da Senhora da Graça.

Figueiredo parte para a penúltima tirada decisiva, e a última tirada de montanha, da 83.ª edição da prova 'rainha' do calendário nacional com sete segundos de vantagem sobre o seu companheiro uruguaio Mauricio Moreira e 38 sobre o compatriota Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista).

Os 105 corredores vão partir às 12:20 horas de Paredes e logo ao quilómetro 11,6 encontrarão a primeira contagem de montanha do dia, uma quarta categoria, que antecede a meta volante de Paredes (31,2).

Depois de ultrapassarem a meta volante de Amarante (66,8), os ciclistas enfrentam três contagens de montanha consecutivas: a primeira categoria na Serra do Marão (96,7), antecede a quarta categoria do Velão.

Segue-se o alto do Barreiro, uma primeira categoria instalada ao quilómetro 133,4, onde os corredores chegarão após quase 10 quilómetros de subida.

Após essa dificuldade, deverá ser um pelotão já muito fracionado aquele que empreenderá a subida de quase oito quilómetros ao alto da Senhora da Graça, uma das mais míticas e simbólicas chegadas da Volta a Portugal, já depois de ser atravessada a última meta volante do dia, em Mondim de Basto (162,8).

Mauricio Moreira (2021) e António Carvalho (2019) são os únicos homens deste pelotão que conhecem a sensação de erguer os braços na Senhora da Graça.

INTERNACIONAL

Assinala-se hoje o 10.º aniversário do rapto de Austin Tice na Síria, ocorrido quando o jornalista norte-americano se encontrava em território sírio a fazer a cobertura noticiosa da longa guerra que devastava o país.

Num comunicado divulgado pela Casa Branca na semana passada, o Presidente norte-americano, Joe Biden deu a mais clara indicação até hoje de que os Estados Unidos têm a certeza de que Tice se encontra encarcerado pelo Governo do Presidente sírio, Bashar al-Assad.

Tice desapareceu pouco depois do seu 31.º aniversário, a 14 de agosto de 2012, num posto de controlo numa zona disputada a oeste da capital, Damasco. Um vídeo divulgado um mês depois mostrava-o de olhos vendados e detido por homens armados, dizendo "Oh, Jesus!". Nada se soube dele desde então.

Tice é um de dois cidadãos norte-americanos desaparecidos na Síria. O outro é Majd Kamalmaz, um psicólogo do Estado norte-americano da Virgínia que desapareceu sem deixar rasto na Síria em 2017.