Hoje é notícia no mundo

A passagem de um ano sobre tomada da capital do Afeganistão pelos talibãs assinala-se hoje, uma data que representou o regresso do país à interpretação mais severa da lei islâmica com a retirada às mulheres afegãs de direitos conquistados nos últimos anos.

Cabul caiu para os talibãs a 15 de agosto de 2021, precipitando a saída das potências ocidentais e a fuga desordenada de milhares de pessoas que durante os últimos 20 anos com elas colaboraram.

A vitória talibã ofereceu algum alívio aos afegãos, especialmente nas zonas rurais devastadas por duas décadas de violência, mas o Afeganistão vive, um ano depois, uma crise financeira, económica e humanitária com milhões de pessoas a viverem abaixo do limiar da pobreza.

O novo poder de Cabul fala de um novo tipo de governação, que permite agora o acesso à internet e meios de comunicação social e autoriza as raparigas a frequentarem a escola primária e as jornalistas a entrevistarem funcionários do governo, algo impensável durante a primeira experiência de poder dos talibãs nos anos 90.

Mas para os observadores internacionais, estas são medidas simbólicas para conquistar o Ocidente - que tem financiado o país com ajuda estrangeira nos últimos 20 anos - e não isolar o Afeganistão do sistema financeiro global.

Muitas escolas secundárias para raparigas permanecem fechadas, as mulheres são excluídas dos empregos públicos e obrigadas a usar burca. A música e a diversão continuam a ser rigorosamente controladas em áreas conservadoras, enquanto as manifestações são reprimidas e os jornalistas são regularmente ameaçados ou presos.

Ao mesmo tempo, as novas autoridades ignoraram as exigências ocidentais de um governo inclusivo e a recente morte, pelos Estados Unidos, do líder da Al Qaida, que se encontrava em Cabul, reavivou dúvidas sobre o compromisso dos talibãs em renunciar aos laços com os grupos extremistas.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

A lançadora do peso portuguesa Auriol Dongmo e a ciclista Maria Martins são hoje duas hipóteses para Portugal poder aumentar o seu número de medalhas nos presentes Europeus multidesportos de Munique, na Alemanha.

Depois de o ciclista Iúri Leitão ter conquistado, no sábado, a medalha de ouro no scratch masculino, a única de Portugal até ao momento, Auriol Dongmo é forte candidata a conquistar a segunda medalha, sendo mesmo favorita a arrecadar o título europeu no lançamento do peso feminino.

Depois do quarto lugar em scratch feminino, Maria Martins vai hoje competir no omnium, uma prova em que afirma estar a apostar para o futuro, pelo que também é forte a possibilidade de medalha.

Do restante programa do dia, realce para a entrada em ação do atletismo, com destaque para, além de Dongmo, Pedro Pablo Pichardo no triplo salto, atual campeão olímpico e que se sagrou recentemente campeão do mundo em Eugene, nos Estados Unidos, e que terá certamente lugar assegurado na final da prova, agendada para quarta-feira.

O Gil Vicente procura hoje colar-se ao quarteto na liderança na I Liga de futebol, FC Porto, Benfica, Boavista e Vitória de Guimarães, com a equipa de Barcelos a visitar o Arouca, em jogo da segunda jornada (18:00).

Depois de uma entrada vitoriosa na estreia no campeonato, os gilistas chegam à segunda ronda após também terem carimbado na quinta-feira, diante do Riga, da Letónia, a passagem ao 'play-off' da Liga Conferência Europa.

A equipa de Barcelos, esta época comandada pelo treinador Ivo Vieira, procura repetir o grande desempenho da temporada transata, na qual terminou em quinto lugar, então sob o comando de Ricardo Soares.

Já o Arouca procura a primeira vitória na edição 2022/23 do campeonato, depois da derrota na ronda inaugural em casa do Benfica (4-0).

Nos jogos de hoje, são mais quatro as equipas em busca de um primeiro triunfo, casos de Marítimo e Desportivo Chaves, que se defrontam a partir das 15:30, e de Paços de Ferreira e Portimonense, que 'fecham' a ronda a partir das 20:30.

O português Frederico Figueiredo (Glassdrive-Q8-Anicolor), líder da 83.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, será hoje o último a partir para a 10.ª e última etapa, um contrarrelógio de 18,6 quilómetros entre Porto e Gaia.

Líder desde a quinta etapa, Figueiredo sai para a estrada às 17:00, dois minutos depois do terceiro classificado, o também português Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista), mas o seu verdadeiro adversário é o seu colega uruguaio Mauricio Moreira, que é segundo a sete segundos e um especialista na luta contra o cronómetro.

O vice-campeão da edição de 2021 parte às 16:56 -- os regulamentos não permitem que dois companheiros de equipa saiam um a seguir ao outro -, com outro especialista, o quinto classificado Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), a sair dois minutos antes.

O contrarrelógio de 18,6 quilómetros vai definir o pódio final e o sucessor do bicampeão em título Amaro Antunes (W52-FC Porto), com o 'top 3' ainda em aberto, uma vez que Luís Fernandes pode ser ultrapassado por António Carvalho (Glassdrive-Q8-Anicolor), o quarto classificado.

O venezuelano José Bruzual (Java Kiwi Atlântico) será o primeiro dos 105 ciclistas em prova a partir para o 'crono', às 15:06.

ECONOMIA

Trabalhadores do setor ferroviário cumprem hoje um dia de greve que poderá causar "perturbações nos serviços" da CP - Comboios de Portugal, segundo a empresa que aponta para a possibilidade de atrasos e supressões de comboios.

Em comunicado, a CP alertou para "perturbações nos serviços" por motivo de greve durante o dia de hoje, feriado nacional, "nomeadamente atrasos e supressões de comboios".

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF) convocou para este mês um pré-aviso de greve ao trabalho extraordinário, ao trabalho em dia de descanso semanal e ao trabalho em feriado, apontando que os trabalhadores a devem utilizar para "manifestarem o seu descontentamento e a sua exigência pela valorização dos seus salários".

Fonte do SNTSF disse à Lusa que as razões para esta greve são o aumento salarial de 0,9%, que o sindicato considera insuficiente face à inflação registada nos últimos meses, e a falta de trabalhadores na empresa.

Segundo o dirigente do SNTSF Abílio Carvalho, há "quase que uma imposição" por parte da CP em que "os trabalhadores têm de recorrer quase obrigatoriamente ao trabalho extraordinário".

INTERNACIONAL

A autoproclamada República popular de Donetsk (DNR), leste da Ucrânia, vai julgar hoje, à porta-fechada, cinco alegados mercenários estrangeiros (três britânicos, um sueco e um croata), que poderão ser condenados à morte.

Os cinco estrangeiros são acusados, entre outros crimes, de participação em combate na qualidade de mercenários e de cometerem ações destinadas a tomar o poder e reverter a ordem constitucional.

As autoridades russófonas locais já apresentaram no início de julho diversas atas de acusação dirigidas a dois dos britânicos, Dylan Healey e Andrew Hill, por lutarem nas fileiras do exército ucraniano.

Enquanto Hill, veterano da guerra do Afeganistão, se filiou na Legião Estrangeira, Healey é um voluntário envolvido em atividades humanitárias na Ucrânia, segundo garantiu a organização britânica Presidium Nework.

Há pouco mais de um mês, o Conselho Popular e Legislativo dos separatistas de Donetsk, região do Donbas, repôs a aplicação da pena de morte após anular uma moratória em vigor.

PAÍS

Os 4.691 eleitores de Barroselas e Carvoeiro, em Viana do Castelo, decidem hoje, em referendo local, se concordam com a separação das duas freguesias, unidas pela reorganização administrativa de 2013.

"Concorda com a separação da União das Freguesias de Barroselas e Carvoeiro?" foi a pergunta aprovada, em 30 de maio, pela Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Barroselas e Carvoeiro.

Segundo os dados provisórios do Censos 2021, consultados esta semana pela Lusa, as duas aldeias têm 4.701 habitantes, menos 6,56% que em 2011, quando residiam nas duas freguesias 5.031 pessoas.

A consulta só será vinculativa se votarem mais de 50% dos eleitores.

De acordo com a lei que prevê a reorganização do mapa administrativo, aprovada em 21 de dezembro de 2021, as freguesias podem desagregar-se nas mesmas condições em que foram agregadas em 2013. A desagregação tem de respeitar as condições em que as freguesias estavam agregadas anteriormente, "não podendo, em caso algum, dar origem a novas ou diferentes uniões de freguesias".