Presidente francês termina visita à Argélia com "parceria renovada"

O Presidente francês, Emmanuel Macron, visitou hoje um santuário cristão e o templo Rai, em Oran, no último dia da sua visita à Argélia, antes de regressar a Argel para selar oficialmente o relançamento da relação bilateral.

O Presidente francês chegou na sexta-feira a Oran, tendo jantado com o escritor Kamel Daoud e outras personalidades locais.

Nesta visita a Oran, Macron passou ainda pela editora de discos especializada em música raï 'Disco Maghreb', uma tendência musical que foi bastante popular nos anos 80, atualizada pelo DJ e produtor francês Snake com a canção 'Disco Maghreb' lançada em maio.

Antes de regressar a Argel, reuniu-se com jovens e empresários e associações que o questionaram sobre problemas relacionados com vistos, o declínio do francês na Argélia e o passado colonial.

Após meses de crise diplomática, os presidentes francês e argelino anunciaram no primeiro dia da visita de Macron, na quinta-feira, uma nova dinâmica no relacionamento bilateral.

Esta nova dinâmica vai ser selada com a assinatura de uma declaração conjunta para uma "parceria renovada, concreta e ambiciosa", um passo que foi adicionado à ultima hora no programa de Macron.

A Argélia é o maior exportador de gás de África e fornece cerca de 11% do gás consumido na Europa.

A visita coincide com o 60.º aniversário da independência da Argélia.

A este propósito, Emmanuel Macron afirmou aos jornalistas que a procura da "verdade" e "reconhecimento" é mais importante do que o "arrependimento" nas questões da colonização e da guerra argelina que afetam a relação entre Paris e Argel.

Esta é a segunda visita do Presidente francês ao país e a primeira durante o mandato do seu homólogo argelino, Abdelmadjid Tebboune -- eleito em dezembro de 2019 -- que o recebeu à chegada ao aeroporto, na quinta-feira, e com quem se reuniu logo nesse dia.