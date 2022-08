Campanha eleitoral em Angola termina nesta segunda-feira

Uma campanha eleitoral renhida e polarizadora entre os dois principais partidos angolanos termina hoje com um comício da oposição na capital, enquanto o partido no poder foca as atenções no velório do antigo presidente José Eduardo dos Santos.

Desde domingo que o corpo de José Eduardo dos Santos está a ser velado na casa de família, seguindo-se depois as cerimónias fúnebres, que poderão acontecer no dia 28 de agosto e, por isso, o partido governamental, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), não tem realizado ações de campanha.

O atual Presidente, João Lourenço, encerrou a campanha no sábado e hoje irá participar, na qualidade de chefe de Estado, num encontro com mulheres em Luanda.

Já Adalberto Costa Júnior, líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), encerra a campanha com um grande comício numa das suas praças-fortes da capital, no Cazenga.

Depois de um primeiro mandato em que prometeu o combate à corrupção e o desenvolvimento do país, João Lourenço pede a continuidade e faz discursos contínuos de apelo à "paz".

Já Costa Júnior pede "mudança", uma palavra que se tornou quase símbolo para quem vai votar UNITA.

Os dois partidos que combateram na guerra civil que marcou mais de metade da história da Angola independente permanecem como os dois polos da cena política.