Polícia brasileira apreende 3,5 toneladas de marijuana com apoio da Colômbia

As autoridades brasileiras, com informações da Colômbia, apreenderam 3,5 toneladas de marijuana em quatro operações realizadas no rio Negro, que liga os dois países, avançou a Marinha colombiana.

A primeira operação ocorreu próximo à Colónia Fernando Costa, no estado de Roraima (norte), onde foram apreendidas mais de duas toneladas de marijuana, indicou, num comunicado divulgado na quinta-feira.

As autoridades colombianas disseram que a droga era transportada "numa embarcação artesanal", que desceu um rio desde a aldeia colombiana de La Pedrera até entrar no rio Negro, em direção a Manaus, capital do estado do Amazonas (noroeste).

No mesmo rio, na zona de Santa Maria, e a partir de informações também transmitidas pela Marinha colombiana, a Polícia Militar do Amazonas localizou uma casa flutuante, onde apreendeu 759 quilogramas de marijuana e deteve um colombiano.

Alegadamente, a casa flutuante pertence ao Comando Vermelho, uma das maiores organizações criminosas de tráfico de drogas do Brasil.

Em outras ações, também realizadas no rio Negro, a Polícia Federal brasileira conseguiu apreender 686 quilogramas de marijuana num barco de alumínio tripulado por três homens, que abandonaram a embarcação numa área de mangal e fugiram.

A polícia intercetou uma outra embarcação e encontrou 130 quilogramas de marijuana a bordo. Na operação, deteve um cidadão brasileiro, alegadamente encarregado de transportar a carga para Manaus.