Chega diz que estatuto do SNS não oferece soluções para problemas actuais

O presidente do Chega, André Ventura, criticou hoje o novo estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), apresentado pelo Governo na quinta-feira, considerando que "não oferece solução absolutamente nenhuma" para os problemas que se colocam atualmente.

"A ministra da saúde tinha anunciado uma grande reforma no âmbito do SNS, com a criação de um estatuto próprio para resolver os problemas do SNS. Acontece que nós olhamos para este estatuto do SNS e vemos duas coisas curiosas, primeiro, que não toca em nenhum dos pontos principais cujos problemas neste momento se agudizam", como a falta de profissionais ou o encerramento de serviços, afirmou.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, em Lisboa, André Ventura defendeu que "não oferece solução absolutamente nenhuma e mantém tudo na mesma".

"Aiás, como o Governo nos tem habituado", disse.

"Não tem sequer dignidade para ser chamado estatuto do SNS, devia ter um nome qualquer de remendo do SNS e não de estatuto do SNS", sublinhou.

O deputado do partido de extrema-direita assinalou também a criação de uma direção executiva para coordenar toda a resposta assistencial no país, criticando a criação de mais cargos.