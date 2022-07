Pelo menos sete mortos devido às fortes chuvas em vários estados brasileiros

Pelo menos sete pessoas morreram e dezenas de cidades brasileiras declararam estado de emergência devido às fortes chuvas que desde o fim de semana atingem os estados de Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte, noticiou a imprensa local.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, seis pessoas do total de mortos são de cidades do estado de Alagoas, nomeadamente Coruripe, Matriz do Camaragibe, Palmeira, São Miguel de Campos, União dos Palmares e Campo Alegre.

Em Pernambuco, segundo balanço divulgado neste domingo pelo Governo do Estado, quase sete mil pessoas ficaram desalojadas.

Um agricultor de 64 anos morreu na região do Agreste, em Pernambuco, quando estava a tentar desentupir os canos de drenagem de uma ponte.

Na zona de Mata Sul, no município de Jaqueira (Pernambuco), um homem foi arrastado pelas águas ao tentar passar por uma praça alagada. Até ao momento, o homem continua desaparecido, segundo as autoridades locais.

Metade dos 50 munípios do Estado de Alagoas está em estado de emergência devido às fortes chuvas, mais de 50.000 pessoas foram afetadas pelas inundações.

A situação agravou-se devido ao transbordamento de rios e lagos. A previsão é que continue a chover em Alagoas nos próximos dias, mas com menor intensidade, conforme informou a secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos.