FIA foi uma "experiência positiva e proveitosa" para afirmar os produtos madeirenses

Quatro artesãos da Ponta do Sol que participaram na Feira Internacional de Artesanato (FIA), em Lisboa, consideraram a experiência "positiva e proveitosa para a afirmação dos produtos tradicionais madeirenses", refere a Câmara Municipal da Ponta do Sol em comunicado.

O vice-presidente Sidónio Pestana visitou o stand da Ponta do Sol, ontem, no dia do encerramento da FIA.

Representado por quatro artesãos, o stand da Ponta do Sol, durante uma semana, apresentou produtos como o rum, o bordado de telas, bota-chã (mais conhecidas pelas 'botas de vilão) e a tecelagem.

“Esta participação foi, sem sombra de dúvidas, importante para a divulgação dos nossos produtos típicos, únicos e de grande qualidade, e uma grande oportunidade para promover a Ponta do Sol e o que de bom e autêntico se faz”, disse o autarca.

A feira, também voltada para a tradição, permitiu à Ponta do Sol promover a sua participação com as actuações do Grupo Folclore da Ponta do Sol, que trajou alguns dos produtos promovidos, como a tecelagem do linho, da lã e das botas-chã.

"A FIA Lisboa é uma plataforma de excelência para a promoção da Identidade e Desenvolvimento dos Territórios Nacionais e Estrangeiros designadamente ao nível económico, cultural e turístico", explica o comunicado.

Sem dúvida que foi uma oportunidade única para os nossos artesãos, no sentido de estabelecer parcerias ou alargar a rede de contactos. Acreditamos que daqui podem surgir grandes oportunidades como a criação de novos negócios em território nacional ou internacional". Sidónio Pestana.

Um dos artesãos, Duarte Rocha, referiu que a participação superou as expectativas "ao nível de vendas e encomendas", destacando que das encomendas recebidas estava uma designer de jóias americana.

“Saímos daqui com uma maior rede de contactos, fornecedores e clientes, e convites para participação em outras feiras internacionais, mais concretamente em Milão, Itália. Tudo isto é também fruto do bom trabalho do município da Ponta do Sol, na promoção e na defesa do produto tradicional e autêntico”, concluiu.

Esta iniciativa resultou de um investimento de 15 mil euros da Câmara Municipal para promoção da Ponta do Sol e do artesanato de excelência que é produzido no concelho.

A FIA que decorreu de 26 de Junho a 3 de Julho.