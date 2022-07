Madeira com forte representação no II Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania

Nos dias 7, 8 e 9 de Julho de 2022, realizar-se-á em Vila Nova de Gaia o II Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania (CiEECi 2022), evento em que marcarão presença várias instituições da Madeira.

A começar na organização, que é da Universidade Aberta, Câmara de Gaia, ISLA de Gaia (Portugal) e SEBRAE (Brasil), juntamente com distintos parceiros, caso da Associação de Investigação Científica do Atlântico (AICA), que tem como presidente o professor João Lemos Baptista.

"Este será um momento singular para construir pontes e criar futuro", almejam. "Terá a presença de docentes, investigadores, estudantes universitários, principalmente de doutoramento, empreendedores e decisores políticos, nacionais e internacionais, constitui uma oportunidade para debater as evidências, práticas e tendências do empreendedorismo no mundo atual e em Portugal em concreto".

Da Madeira irão participar, ainda, as seguintes personalidades e instituições: Jorge Carvalho, secretário regional da Educação, a Universidade da Madeira, a Startup Madeira, a Associação de Investigação Científica do Atlântico, o Centro de Estudos e Desenvolvimento, Educação, Cultura e Social, a Escola de São Roque do Funchal (através da sua directora Graça Capelo), a Escola da Ajuda, a Câmara Municipal de Machico (pela vereadora Mónica Vieira) e a Câmara Municipal do Funchal.

"Pretende-se que o Congresso seja um momento único de diálogo interdisciplinar sobre a transformação silenciosa que está em curso nas escolas e universidades em Portugal, na Europa, no Brasil, na América Latina, em África e nos Estados Unidos, através da educação empreendedora", frisa. "Mais de uma centena de oradores apresentará os resultados de investigações recentes e múltiplos projetos empreendedores estarão patentes numa mostra internacional".

O evento irá decorrer em dois locais distintos. No dia 7, no Auditório do Hotel Hilton Porto Gaia, nos dias 8 e 9 no Auditório do Instituto Politécnico de Gestão e de Tecnologia. Tendo participação gratuita, tanto no modo presencial como online, bastará a inscrição através de cieeci.com ou e-mail: [email protected].