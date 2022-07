ONU pede mudanças a Macau na Justiça, sistema eleitoral e defesa de liberdades

O Comité dos Direitos Humanos das Nações Unidas pediu hoje mudanças a Macau na Justiça, sistema eleitoral e na defesa de liberdades, mostrando-se preocupado com violações do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Um dos pontos destacados pelo comité prende-se com o sistema eleitoral, já que as autoridades "não expressaram qualquer intenção de instituir o sufrágio universal para garantir o direito de todas as pessoas de votarem em genuínas eleições".

Uma preocupação reforçada pela desqualificação de candidatos pró-democracia em julho do ano passado, justificada pelo facto de "não serem leais a Macau".

Por isso defendeu a introdução do sufrágio universal "como uma prioridade", bem como que seja revista a elegibilidade de candidatos ao parlamento local. As autoridades devem ainda "abster-se de usar a lei para suprimir a expressão de críticas e opiniões políticas dissidentes", pode ler-se no documento hoje divulgado.

Outro ponto diz respeito à independência dos tribunais. "O comité está preocupado" com a "pré-seleção de juízes que estejam de acordo com os critérios para julgar casos que envolvam a segurança nacional", afirmou.

Manifestou por isso inquietação sobre a "falta de transparência na seleção dos critérios e processo de pré-seleção de juízes, o que mina a independência judicial e interfere com os direitos dos réus no acesso à Justiça e a um julgamento justo".

Na área judicial, o comité das Nações Unidas recomendou ainda que Macau "prossiga os seus esforços para (...) garantir um verdadeiro bilinguismo na administração da Justiça", numa alusão às deficiências apontadas nos últimos anos ao uso do português nos tribunais.

O comité expressou também a sua preocupação com "a deterioração de liberdade de expressão e de imprensa em Macau em recentes anos" e instou as autoridades a efetuarem mudanças, a eliminarem restrições e a não agirem "contra jornalistas, ativistas de direitos humanos, críticos do Governo e académicos", defendendo os seus direitos e a sua segurança.

Em causa estão, no caso dos 'media', "informações persistentes de intimidação e ameaças a jornalistas, particularmente em eventos políticos sensíveis, a contínua interdição de entrada de jornalistas estrangeiros por alegadamente representarem uma ameaça à segurança nacional e a exigência aos jornalistas da emissora pública de 'promoverem o patriotismo' e de 'não disseminarem informação ou opiniões contrárias às políticas da China [continental] ou de Macau".

Por outro lado, o comité frisou que existe "um crescente número de informações de restrições indevidas ao exercício da liberdade de manifestações pacíficas em recentes anos". E nomeou casos como um protesto contra a brutalidade da polícia de Hong Kong em agosto de 2019 e uma vigília em junho de 2021 sobre o chamado "massacre de Tiananmen", para além de terem sido proibidas manifestações de trabalhadores migrantes devido ao seu estatuto de não residentes.

No documento da ONU pede-se igualmente que Macau "considere descriminalizar a difamação e os insultos à bandeira nacional, símbolos e hino", sublinhando que a pena de prisão prevista "nunca é uma pena apropriada para a difamação".

O direito à privacidade é outro dos pontos frisados que inquietou o comité das Nações Unidas, já que há "informações de atividades de vigilância massiva conduzidas pela polícia que não são efetiva e independentemente monitorizadas".

A liberdade de associação é também motivo de preocupação nas Nações Unidas, com o comité a solicitar medidas para assegurar este direito, "incluindo o direito à greve".

A ONU fez ainda recomendações em áreas que vão desde a violência contra as mulheres, igualdade de género, tráfico de pessoas, tratamento de trabalhadores migrantes, refugiados e requerentes de asilo.

O comité pediu a Macau que submeta em julho de 2028 o seu próximo relatório sobre a implementação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, um dos instrumentos que constituem a Carta Internacional dos Direitos Humanos da ONU.

Em 1992, quando Macau era ainda um território administrado por Portugal, Lisboa procedeu à extensão desta convenção à região.

Embora a China tenha assinado o tratado em 1998, nunca o ratificou, não estando vinculada às normas aí presentes.