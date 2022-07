Jackpot de 40 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

Nenhum jogador acertou na combinação completa do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 26 de Julho. Cinco jogadores no estrangeiro e um em Portugal levam para a casa o 2.º prémio do sorteio de hoje, no valor de 109.395,77 euros.

No próximo sorteio do Euromilhões, de sexta-feira, 30 de Julho, está previsto um Jackpot no valor de 40 milhões de euros.