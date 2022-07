Saiba o que hoje é notícia

Governo e sindicatos dos médicos retomam hoje a reunião para acertarem os termos das negociações, com as estruturas representativas dos clínicos a não abdicarem da exigência de incluir a tabela salarial no protocolo negocial.

Na última reunião, que decorreu em 13 de julho, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) avançaram com uma contraproposta ao protocolo negocial apresentado pelo Ministério da Saúde para que a grelha salarial desses profissionais fosse incluída nas negociações.

Perante isso, a reunião foi suspensa e será retomada hoje, com o secretário-geral do SIM a adiantar à agência Lusa que espera que agora o "protocolo chegue a bom porto" para que seja possível, na prática, dar início às negociações.

Após a última reunião entre as duas partes, a FNAM admitiu avançar para a greve se não for incluída a revisão das carreiras médicas e tabela salarial no protocolo negocial já no encontro de hoje com o Ministério da Saúde.

A estrutura sindical, que reuniu o seu Conselho Nacional, entende que o "Governo pretende negociar apenas medidas isoladas", as quais "não têm tradução concreta numa melhoria real das condições de trabalho, nem numa remuneração justa e digna" dos médicos do SNS.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A Fundação Calouste Gulbenkian entrega hoje, ao Museu Nacional da Música (MNM), em Lisboa, o espólio do compositor e pianista José Vianna da Motta (1848-1968), que tinha à sua guarda.

O espólio de José Vianna da Motta (1868-1948) é constituído pela sua biblioteca, com 3.473 publicações periódicas e monografias, muitas dos quais com 'marginália' do compositor, e objetos pessoais, entre os quais uma batuta com as inicias "VM", um busto em bronze da autoria de Francisco Franco, feito a partir de um modelo em gesso de Teixeira Lopes, e o colar da Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada que lhe foi atribuído em 1938.

Um recital do pianista João Costa Ferreira, com obras de Vianna da Motta, António Fragoso e Alexandre Rey Colaço, marca a sessão.

Um dos últimos alunos de Franz Liszt, nos anos de 1880, Vianna da Motta destacou-se como concertista, nos palcos europeus, no início do século XX, acabando por se fixar em Portugal, com o eclodir da Grande Guerra de 1914-18. Aqui, liderou a reforma do ensino da música, sobretudo como diretor do Conservatório Nacional, durante duas décadas, até 1938.

Na sua obra destacam-se composições como "Gratidão", "Cenas portuguesas" e a conhecida Sinfonia "A Pátria" (1894).

ECONOMIA

Os ministros da Energia da União Europeia (UE) vão tentar hoje um consenso sobre a meta para reduzir 15% do consumo de gás até à primavera, após novas exceções para abranger a "situação geográfica ou física" dos países.

Dias depois de a Comissão Europeia ter proposto uma meta para toda a UE de redução do consumo de gás em 15% entre agosto e abril de 2023, por temer uma rutura no fornecimento russo à Europa este inverno, os ministros da tutela vão discutir, em Bruxelas, medidas coordenadas para diminuição da procura, após a oposição inicial de países como Portugal e Espanha, nomeadamente pela falta de interconexão energética com o resto da Europa.

O documento agora em cima da mesa já contém alterações face à proposta do executivo comunitário e, segundo a versão discutida na segunda-feira pelos embaixadores junto da UE na reunião preparatória deste Conselho de Energia, está agora previsto que certos países possam "ter a possibilidade de solicitar uma derrogação da obrigação de redução da procura obrigatória", num cenário de emergência.

A proposta, a que a Lusa teve acesso, especifica que tal derrogação aplica-se a "certos Estados-membros, devido à sua situação geográfica ou física específica", tais como com elevada dependência da produção de eletricidade a partir do gás, falta de sincronização com a rede elétrica europeia ou ainda falta de interconexão direta no gás.