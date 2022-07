Saiba quais são os temas que hoje são notícia no mundo

O MPLA, no poder em Angola desde 1975, e o principal adversário, a UNITA, mostram hoje em Luanda e Benguela a sua capacidade de mobilização em dois atos políticos, no arranque da campanha para as eleições de 24 de agosto.

A abertura da campanha política do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) vai acontecer no Camama, em Luanda, pelas 10:00 locais (mesma hora em Lisboa), onde chegou a estar previsto um comício para o dia 09 de julho, ato que foi cancelado devido ao luto nacional declarado devido à morte do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos.

O número 1 da lista dos "camaradas", João Lourenço, também Presidente de Angola, concorre a um segundo mandato, depois de ter sido eleito a 23 de agosto de 2017, sucedendo a José Eduardo dos Santos, que presidiu aos destinos de Angola durante 38 anos.

Do outro lado, na cidade costeira de Benguela, no sul de Angola, vai estar o líder dos "maninhos", Adalberto da Costa Júnior, que vai encabeçar uma "marcha da vitória" até ao local do comício, previsto para as 14:00 no Aeroporto 17 de setembro, sob o lema "2022- Ano da alternância do poder para a governação inclusiva e participativa".

Os dois atos políticos marcam o início da campanha eleitoral para as eleições gerais de 24 de agosto, em que os angolanos vão escolher um novo Presidente e deputados à Assembleia Nacional, e às quais concorrem sete partidos e uma coligação.

Mais de 14 milhões de angolanos estão habilitados a votar nestas eleições, incluindo, pela primeira vez, 22 mil cidadãos residentes no estrangeiro.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A cantora e compositora angolana Aline Frazão abre o segundo dia do FMM Sines - Festival Músicas do Mundo, numa jornada que inclui ainda a catalã Maruja Limón e a galega Baiuca, de Espanha, e a cubana Daymé Arocena.

A programação do 22.º Festival Músicas do Mundo prevê 47 concertos de artistas de quatro continentes, com os primeiros dias centrados na aldeia de Porto Covo, passando para os palcos de Sines, na próxima segunda-feira, onde permanecerá até ao encerramento, no sábado, 30 de julho.

Numa edição dominada pela música no feminino, o festival conta ainda, nos próximos dias, com 'cantautoras' como Ava Rocha, Bia Ferreira e Letrux (Brasil), Ana Tijoux (Chile), Queen Ifrica (Jamaica), Omara Portuondo (Cuba), Dulce Pontes e Sara Correia (Portugal).

Hoje, os concertos têm início às 21:00, no Largo Marquês de Pombal, em Porto Covo, e prolongam-se para lá das 24:00.

SOCIEDADE

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anuncia hoje se o surto de Monkeypox cumpre os critérios para ser declarado como uma emergência de saúde pública de preocupação internacional, numa altura em que estão confirmados mais de 14 mil casos.

A decisão do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, vai ser anunciada na sequência da reunião de quinta-feira do Comité de Emergência para a Monkeypox, composto por um grupo de peritos de várias áreas científicas que analisaram a evolução do surto nas últimas semanas.

De acordo com os últimos dados da organização, já foram reportados mais de 14 mil casos de infeção em 71 países das seis regiões da OMS.

A reunião de quinta-feira foi a segunda deste comité, depois de no primeiro encontro, que decorreu no final de junho, os peritos terem considerado que a doença não representava uma emergência de saúde pública de preocupação internacional (PHEIC, na sigla em inglês), quando estavam notificados cerca de 3.000 casos em 47 países.

Os últimos dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgados em 15 de julho, indicavam que Portugal totalizava 515 casos de infeção pelo vírus Monkeypox confirmados em todas as regiões de Portugal continental e na Madeira.

DESPORTO

Pedro Pichardo tenta hoje juntar o título de campeão do mundo do triplo salto à medalha de ouro olímpica, na final dos Mundiais de 2022, em Eugene, nos Estados Unidos, numa prova que conta também com Tiago Pereira.

O campeão olímpico, líder do 'ranking' mundial e vencedor da edição de 2021 da Liga de Diamante procura um título que lhe escapa, depois de duas medalhas de prata em Moscovo2013 e Pequim2015, ainda como cubano, e do quarto lugar em Doha2019, na primeira presença como português.

Pedro Pablo Pichardo, de 29 anos, qualificou-se para a final no primeiro salto, com 17,16 metros, num ano em que tem como melhor marca os 17,46 que lhe valeram a medalha de prata nos campeonatos do mundo em pista coberta, em Belgrado, em março, atrás do cubano Lázaro Martínez (17,64).

Também o estreante Tiago Luís Pereira vai estar na final, que vai ser disputada pela primeira vez por dois portugueses, depois de ter assegurado a repescagem, com a 11.ª marca na qualificação, com 16,68 metros, no seu segundo salto.

Também hoje, Evelise Veiga vai disputar a qualificação no salto em comprimento, às 12:00 locais (20:00 em Lisboa).

A atleta do Sporting, 19.ª em Tóquio2020 e 18.ª em Doha, em ambos os casos no triplo salto, chega a Eugene2022 com a 17.ª melhor marca do ano, os 6,74 do seu recorde pessoal batido já este ano.