Greve na Ryanair cancelou 11 voos hoje em Espanha

A companhia aérea Ryanair cancelou hoje 11 voos com origem ou destino em aeroportos espanhóis por causa da greve dos tripulantes de cabine da empresa convocada para Espanha, segundo dados dos sindicatos que marcaram o protesto.

Nove dos voos cancelados tinham origem ou destino no aeroporto de Barcelona (Catalunha), o mais afetado por esta greve, que vai estender-se por mais três dias.

Segundo os sindicatos (USO e Sictpla), outros 227 voos da companhia aérea tiveram hoje atrasos nos aeroportos espanhóis por causa da greve.

Nenhum dos voos cancelados tinha Portugal como origem ou destino, sendo a ligação entre Barcelona e Palma de Maiorca, nas ilhas espanholas das Baleares, a que teve mais perturbações, segundo os dados divulgados pelos sindicatos, que são referentes até às 19:00 de hoje (18:00 em Lisboa).

Estes quatro dias de greve são o terceiro e último período de paralisações na Ryanair em Espanha convocadas para julho.

Segundo os sindicatos, no conjunto, estes protestos levaram já ao cancelamento de cerca de 300 voos e a atrasos em perto de 2.400 ligações aéreas, com mais de 50 mil passageiros afetados.

Os sindicatos garantem também que dez trabalhadores da Ryanair foram já despedidos em Espanha "por exercerem o seu direito à greve" e que mais de 70 são alvo de processos disciplinares por causa do protesto, o que a empresa nega.

A greve foi convocada para "obrigar a Ryanair a cumprir a lei espanhola", dizem os dois sindicatos, segundo os quais estão em causa direitos laborais.

Entre as reivindicações dos trabalhadores estão atualizações salariais de entre oito e 16%, conforme as categorias e os níveis de salários que, em alguns casos, não atingem o salário mínimo espanhol, dizem os sindicatos, sublinhando que isto mesmo foi confirmado por inspeções das autoridades do trabalho em bases da Ryanair em Espanha.