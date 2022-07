Três pessoas mortas a tiro em acampamento de Verão nos EUA

Três pessoas foram ontem mortas a tiro quando acampavam num parque estatal no Iowa, nos Estados Unidos, tendo o suspeito dos disparos cometido suicídio com a arma de fogo, informou a polícia local.

A polícia acorreu ao local dos disparos, no parque de campismo de Maquoketa Caves State Park, no condado de Jackson, após o alerta dado às 06:30, hora local, onde os agentes encontraram três pessoas mortas dentro de uma tenda, detalhou a Divisão de Investigação Criminal do Iowa.

As três vítimas mortais eram familiares, acrescentou o diretor-adjunto daquela divisão, sem fornecer os nomes, idades ou grau de parentesco.

As autoridades evacuaram de imediato o parque, onde decorria um acampamento infantil de verão, e detetaram a falta de um homem de 23 anos, Anthony Sherwin, após concluído o processo.

Sherwin "era conhecido por estar armado", o que "aumentou as suspeitas" das autoridades, que acabaram por encontrar o suspeito morto, com um ferimento de bala autoinfligido, numa zona arborizada do parque.

O Iowa permite que os cidadãos autorizados transportem armas em praticamente qualquer local do Estado, mas as autoridades não revelaram se o suspeito possuía licença.