Identificados 116 focos de incêndio na Madeira através do POCIR

Foram identificados 116 focos de incêndio na Região Autónoma da Madeira desde 15 de Junho através do Plano Operacional Combate a Incêndios Rurais (POCIR), tendo os mesmos sido combatidos por 700 equipas num total de 2602 operacionais. A informação foi avançada esta sexta-feira, 22 de Julho, pelo secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, durante uma visita às zonas altas do Funchal, onde decorrem actividades de vigilância.

O governante aproveitou a ocasião para alertar a população "para o período crítico que atravessamos, o Verão, com altas temperaturas que se tiverem associadas ao aumento do vento e a uma diminuição da humidade podem dar origem aos incêndios".

"A Madeira sem incêndios depende de todos", disse Pedro Ramos, lembrando que o fogo-de-artifício não é aconselhado durante os meses de Julho e Agosto, precisamente por ser uma fonte de ignição: "Agradecíamos que os organizadores de eventos na Região Autónoma da Madeira neste período critico, final de Julho e durante o mês de Agosto, tivessem em consideração que alguns incêndios têm tido ignição no lançamento do fogo-de-artifício".

O POCIR abrange todo o território da Região Autónoma da Madeira e assenta na especial cooperação dos corpos de bombeiros com os municípios, agentes, organismos e instituições que concorrem para a defesa do ambiente da floresta contra incêndios, nomeadamente o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, o Comando Territorial da Madeira da GNR, as Forças Armadas e o Comando Regional da PSP da Madeira.

O plano está operacional de 15 de Junho a 30 de Novembro e compreende um dispositivo de intervenção permanente.