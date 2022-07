“Centro Social e Paroquial do Bom Jesus é instituição de referência na zona norte da ilha”

Teve lugar, no âmbito das comemorações dos 25 anos do Centro Social e Paroquial do Bom Jesus de Ponta Delgada, a conferência - “Da origem até aos dias de hoje”.

Esta iniciativa, que decorreu no auditório da instituição, contou com a participação, como oradores, do Sr. Pe. António Paulo Sousa, fundador do Centro Social, e do Sr. Pe. Duarte Filipe Andrade Gomes, atual Presidente.

Oportunidade que serviu para refletir em conjunto, o passado, o presente e o futuro desta instituição de referência da Costa Norte.

“São 25 anos de prestação das mais variadas respostas sociais à população do concelho e da freguesia de Ponta Delgada, em particular, a apoiar as pessoas e as famílias em situação de maior vulnerabilidade, desde os mais idosos aos mais novos, contribuindo, de forma inequívoca, para o desenvolvimento da comunidade em que se encontram inseridos”, começou por referir a Secretária Regional, Rita Andrade, que encerrou a sessão, em representação do Presidente do Governo Regional.

A Secretária Regional fez questão de salientar que “o Centro Social e Paroquial do Bom Jesus é um dos grandes parceiros do Governo Regional na zona norte da nossa ilha, nesta missão de apoio e valorização da população idosa e por isso, deixo aqui, em nome do Sr. Presidente do Governo, o nosso profundo reconhecimento e agradecimento”.

“Termino como comecei felicitando uma vez mais o Centro Social e Paroquial do Bom Jesus, pelo seu 25.º aniversário, e desejo as maiores felicidades para os próximos anos e para os projetos que se avizinham. Estamos juntos, continuaremos juntos, para continuar a bem servir a nossa população”, concluiu a governante.