Voo da TUI divergido da Madeira para o Porto Santo

O voo número TOM7588 operado pela TUI que partiu de Birmingham com destino à Madeira foi divergido para o Aeroporto do Porto Santo devido ao vento forte que se fazia sentir em Santa Cruz.

A aeronave aterrou na 'Ilha Dourada' às 19h48.

Voo da Binter também rumou para o Porto Santo

Às 20h31 aterrou no Aeroporto do Porto Santo o voo da Binter proveniente de Gran Canaria com destino à ilha da Madeira.

O avião foi divergido após ter estado às voltas nos céus da Madeira.