O Núcleo Regional da Quercus da Madeira alerta para a prevenção de fogos florestais e rurais na Madeira, pois "uma parte significativa da área ardida nos últimos grandes incêndios" está novamente coberta por eucaliptos, acácias, tabaqueiras, silvado e giestas e é "urgente" a substituição destas para plantas autóctones mais resistentes.

"Faias, loureiros, tis, barbusanos", são alguns dos exemplos apresentados para dar "rendimento a mais curto prazo aos seus proprietários", refere o comunicado enviado pelo Núcleo Regional da Quercus Madeira.

A opção pelas fruteiras é assertiva e, de acordo com o local, deverão ser cultivadas as mais adequadas: nos locais mais frescos árvores como as nogueiras, castanheiros, pereiros, ameixieiras; nos locais mais quentes plantas como os abacateiros, mangueiros, papaieiras". Núcleo Regional da Quercus Madeira.

Retomar também o cultivo dos terrenos agrícolas é "essencial para a prevenção dos fogos rurais e para a nossa autonomia alimentar", acrescentando que "evitar os fogos florestais e rurais é uma obrigação de todos nós".

Destaca ainda a situação vulnerável da Região face aos incêndios rurais e florestais, pois "uma parte do território rural encontra-se abandonada porque muita gente jovem foi viver para fora do local onde nasceu. Como se isso não bastasse, os que decidiram ficar optaram por uma actividade profissional que não a agricultura, permanecendo os terrenos incultos e cheios de mato, que rodeia inclusivamente as próprias habitações".

Assim, ter os arredores das casas limpos de mato, em caso de incêndio, os bombeiros "podem concentrar-se a apagar o fogo, visto os bens materiais se encontrarem a salvo".

Não podemos ficar indiferentes a tamanha destruição causada pelos fogos. Evitar os fogos florestais e rurais é uma obrigação de todos nós. Limpar os terrenos é essencial e as autarquias e o próprio Governo Regional devem apoiar os cidadãos nessa tarefa. É igualmente fundamental não fazer queimadas e fogueiras, sobretudo quando o tempo está quente e seco". Núcleo Regional da Quercus Madeira.

A concluir, o comunicado diz ainda que "as alterações climáticas estão aí, assim como uma guerra na Europa e um mundo cada vez mais instável. Todos temos de ser responsáveis".