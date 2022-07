Estou Além

22 de Julho. Dia do Porto Moniz. Há precisamente um ano saiam as primeiras linhas desta minha pequena colaboração com esta casa.

Ainda dentro da barriga da minha mãe terei ouvido António Variações a vaticinar que “Estou bem aonde eu não estou / Porque eu só quero ir / Aonde eu não vou “. Volvidos quase 40 anos assim vivo o meu Porto Moniz. As voltas da vida trocaram-me as voltas. Partilho com muitos madeirenses esta vivência incompleta de ser ilhéu. Em cada regresso há caras antigas que já não encontramos e caras novas que nos desconhecem. Hoje e sempre o Porto Moniz é uma terra que sabe receber os que o visitam, partilha singularmente a generosidade da Mãe Natureza e parte para o mundo em fotografias, vídeos, relatos que são um verdadeiro convite difícil de recusar.

No futebol há quem se queixe de campos inclinados, Porto Moniz convive com esse desafio de uma latitude mais a Norte e o peso gravitacional que puxa para Sul. O futuro escreve-se com a resiliência dos que ficam e a paixão dos que chegam. E para a semana vamos inverter a inclinação com a nossa semana, a Semana do Mar! Bem-vindos sejam neste regresso aguardado por todos.