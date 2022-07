Encontre uma grande variedade de tecidos a metro na Epopeia Casa de Tecidos

Entramos no Verão e recebemos novas sedas esvoaçantes, reforçadas com novas cores e padrões de renda e estampados simplesmente maravilhosos e que darão aquele toque de requinte à sua próxima criação.

Além disso, na nossa loja pode sempre encontrar uma grande variedade de tecidos a metro que primam pela qualidade e cujas matérias-primas são preferencialmente naturais, como é o caso do tecido 100% linho para roupa, de várias cores, do tecido 100% algodão, com estampados, florais, lisos, geométricos, linhas para costura, do pano turco impermeável protetor de cama e muito mais!

Não tenha dúvidas que comprar a metro na Epopeia Casa de Tecidos é sempre a melhor escolha, pois garantimos um atendimento à sua medida e, além do mais, a relação qualidade/preço é indiscutível.

Epopeia Casa de Tecidos

Contacto: 935 771 815

E-mail: [email protected]

Morada: Rua dos Tanoeiros, nº. 60, 9000-058 Funchal

Facebook: https://www.facebook.com/EpopeiaCasaDeTecidos

Instagram: https://www.instagram.com/epopeiacasadetecidos/