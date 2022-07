Tome nota da agenda desta sexta-feira, 22 de Julho

9h00 às 00h00 - 4.ª etapa do Atlântico Padel Tour, nos Jardins Panorâmicos do Funchal;

9h30 - Abertura da conferência 'O conhecimento do cerébro na saúde e bem-estar', no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira;

10h00 - Iniciativa política do Juntos pelo Povo, junto à escola do Lombo de São João, na Ponta do Sol;

11h00 - Cerimónia de assinatura dos contratos de financiamento de Capital de Risco no âmbito da ‘Call Madeira’, promovida pelo IDE em parceria com a Portugal Ventures, no Museu Quinta das Cruzes;

12h00 - Cerimónia de entrega do Prémio Edmundo Bettencourt, Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal;

17h00 - Sessão solene do aniversário do concelho do Porto Moniz, no espaço multiusos do Porto Moniz;

17h30 - Conferência dirigida a estudantes do Ensino Secundário (dar a conhecer as diferentes faculdades de Medicina do país, bem como outros cursos da área da Saúde e a perspetiva de um Interno de Formação Geral e de um Interno de Formação Específica), no Museu de Electricidade da Madeira;

18h45 - Arranque do 3.º dia do Festival Summer Opening, no Parque de Santa Catarina, no Funchal;

19h00 - Conferência “Da Origem até aos dias de hoje”, no auditório do Centro Social e Paroquial do Bom Jesus da Ponta Delgada;

19h00 - Recital de piano de jovem pianista Rafael Kyrychenko, na Assembleia Legislativa da Madeira;

21h00 - Concerto da IVª edição 'Assimetrias Musicais', no Palácio de São Lourenço;