Aeroporto: Montenegro diz que Governo do PS já devia ter resolvido problema

O presidente eleito do PSD, Luís Montenegro, defendeu hoje que o Governo já deviria ter resolvido o problema do aeroporto em Lisboa nos sete anos "que já leva de exercício de mandato", antecipando um executivo em fim de ciclo.

"Em boa hora era o Governo ter resolvido o problema do aeroporto nos sete anos que já leva de exercício de mandato. Isso é que era boa hora se tivesse sido aproveitada para isso", respondeu aos jornalistas Luís Montenegro, quando questionado se a crise do aeroporto de Lisboa tinha vindo em boa hora uma vez que aconteceu dias antes do 40.º Congresso Nacional do PSD, que começa hoje no Porto.

O presidente eleito do PSD criticou o "arranque absolutamente desastrado do Governo" que "se apresenta três meses depois da tomada de posse na sequência das eleições legislativas completamente em fim de ciclo".

"Está a começar um ciclo e parece que já está no fim", lamentou.