Sporting de Braga segue 100% vitorioso na pré-época após derrotar Bournemouth

O Sporting de Braga, da I Liga portuguesa de futebol, venceu hoje os ingleses do Bournemouth por 2-1, em Vila Real de Santo António, e somou a quinta vitória nos cinco jogos de pré-temporada até agora realizados.

Num ensaio realizado à porta fechada, a equipa recém-promovida à I Liga inglesa adiantou-se aos três minutos, por Dominic Solanke, antes de os minhotos empatarem aos 10, por Álvaro Djaló, avançado recrutado à equipa B para a temporada 2022/23, e virarem o resultado aos 88, pelo extremo Rodrigo Gomes.

A formação treinada por Artur Jorge voltou a triunfar depois de já ter derrotado a Oliveirense, da II Liga portuguesa, por 6-2, o Vizela e o Arouca, da I Liga, ambos por 3-2, e ainda o Middlesbrough, do segundo escalão inglês, por 3-0, na sexta-feira, em Lagos, no Algarve, região do país onde se encontra a estagiar.

O Sporting de Braga cumpre o último jogo do estágio de pré-temporada no sábado, frente ao Portimonense, outra formação que compete na elite do futebol luso.