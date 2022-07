Marcos Freitas elimina vice-campeão do mundo em Budapeste

Marcos Freitas e Fu Yu estão a participar no WTT Champions European Summer Series 2022, competição que reúne em Budapeste os 32 melhores do ranking mundial, e o olímpico português eliminou esta terça-feira eliminou o sueco Truls Moregard, 4.º do ranking e vice-campeão do mundo.

O madeirense Marcos Freitas (31.º) obteve um brilhante triunfo, por 3-2 (7-11, 13-11, 7-11, 13-11, 11-8), frente ao sueco, de 20 anos, e vai defrontar nos oitavos de final o japonês Yukiya Uda (26.º), encontro agendado para quarta-feira.

Fu Yu (24.º), mesatenisa radicada há muitos anos na Madeira, vai jogar ainda esta terça-feira, a partir das 19h30, com a checa Hana Matelova, que ocupa a 23.ª posição no ranking.