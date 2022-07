Centro de Saúde de São Vicente passa a ter consultas de nefrologia

Tal como o DIÁRIO já havia noticiado, na edição de hoje, o SESARAM, através da Direcção Clínica implementou o Programa de Integração de Cuidados de Saúde, em parceria com o ACES, tendo sido disponibilizada, a partir de hoje, no Centro de Saúde de São Vicente, a consulta de especialidade de nefrologia à população residente na costa norte da ilha da Madeira.

A nefrologia é a especialidade médica que se dedica ao diagnóstico e tratamento clínico das doenças do sistemas urinário, especialmente os rins.

O programa, designado por '+Hospital na Comunidade RAM', pretende promover uma integração dos cuidados prestados ao utente, contemplando todas as áreas de intervenção social inclusive.

O objectivo desta consulta é, segundo o comunicado enviado pela Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, "promover uma maior acessibilidade à população residente na costa norte às consultas de especialidade, nomeadamente a de nefrologia, a par de contribuir para a redução do número de pessoas em lista de espera a aguardar por uma consulta nesta área de intervenção".

Assim, para hoje, 19 de Julho, estão agendadas 12 consultas desta especialidade.

Os médicos especialistas Gil Silva (director de serviço) e Nuno Rosa (nefrologista e adjunto da direcção clínica) realizaram as consultas.

Segundo o comunicado, os utentes "acolheram muito bem esta iniciativa por parte do SESARAM e agradeceram, no local, ao secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, pelo facto de ter sido disponibilizado mais este serviço à população na costa norte".

Para já nos centros de saúde serão realizadas apenas primeiras consultas a utentes com uma referenciação validada pelo Serviço de Nefrologia. Posteriormente será equacionada a possibilidade de assegurar a resposta aos utentes nos seus centros de saúde de área de residência, consultas de seguimento.

No Centro de Saúde de São Vicente serão avaliados utentes residentes nos concelhos de São Vicente e Porto Moniz.

Esta iniciativa inicia-se no Centro de Saúde de São Vicente mas pretende ser alargada as restantes áreas geográficas de intervenção no âmbito do ACES (Agrupamento dos Centros de Saúde da RAM)

A disponibilização desta consulta foi uma medida concertada entre o serviço de nefrologia, direcções técnicas, ACES, e conselho de administração.

Pedro Ramos acompanhado por alguns dirigentes de saúde deslocou-se a São Vicente para acompanhar o arranque da consulta no centro de saúde do concelho.