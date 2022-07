'Madeira Innovation Talks' amanhã no Pestana Casino Park Hotel

A sala Funchal do Pestana Casino Park Hotel recebe amanhã, entre as 8h45 e as 17h, a ‘Madeira Innovation Talks’.

Esta conferência anual relacionada com inovação, conhecimento, criactividade, arte e cultura, entre outras áreas de interesse transversal, é organizada pela Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, mas não é abrangida especificamente para engenheiros, tendo sim uma abrangência que capte o interesse da comunidade no seu todo.

A Conferência MadIT faz parte do programa de trabalho da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros para os anos 2022-2024, com vista a intensificar a sua intervenção na sociedade e na economia de modo a contribuir ativamente para a construção de uma “Comunidade do conhecimento e da inovação”.

Sendo construída a pensar na comunidade e nas suas múltiplas realidades, como tal, a Conferência está aberta a toda a população, com entrada gratuita.

Para os interessados, as inscrições devem ser feitas através do seguinte link: https://madit2022.ordemengenheiros.pt/pt/