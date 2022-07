Fogos a custos controlados poderão ser comprados pelos arrendatários

Afinal todos os projectos a custos controlados ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) previstos para todos os concelhos num investimento global de 128,4 milhões de euros, poderão vir a ser comprados, numa fase posterior, pelos arrendatários.

Garantia dada esta tarde pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, durante a apresentação do projecto a nascer na encosta do Pico da Torre, em Câmara de Lobos.

Os futuros inquilinos vão pagar renda de acordo com as possibilidades económicas, sendo esta uma "renda resoluvel" que poderá ser amortizada caso o arrendatários, "depois de alguns anos", venha a manifestar interesse na compra da fracção.

Nesta primeira fase da Oferta Pública, lançada no final de 2021 pela IHM-Investimentos Habitacionais da Madeira, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, estão assim apresentados os primeiros seis projectos imobiliários (181 fogos), que no total estão orçados em cerca de 34,4 milhões de euros.