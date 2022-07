Cinco civis mortos em ataques russos em Mikolaiv

As autoridades ucranianas afirmaram hoje que os ataques russos nas proximidades da cidade de Mikolaiv, no sul do país, causaram pelo menos cinco mortos civis.

Kirill Timoshenko, vice-chefe do gabinete presidencial, informou que pelo menos 28 ataques com sistemas de lançamentos múltiplos de foguetes militares foram registados hoje na região.

"Como resultado, um hospital e prédios residenciais foram danificados", acrescentou Timoshenko, sublinhando que, no distrito de Vitovsk, a leste de Mikolaiv, a artilharia russa provocou cinco mortes de civis, de acordo com informações preliminares.

Moscovo confirmou os ataques, que um porta-voz do Ministério da Defesa russo disse terem tido como alvo dois postos de comando do Exército ucraniano e um estaleiro, reivindicando a morte de mais de 350 soldados comandados por Kiev.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de cinco mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar russa causou a fuga de mais de 16 milhões de pessoas, das quais mais de 5,7 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

Também segundo as Nações Unidas, 15,7 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.