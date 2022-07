Campo de férias do CDR Santanense conta com 80 crianças

A 27.ª edição de Férias Desportivas, organizadas pelo CDR Santanense, teve início dia 4 de Julho e conta com 80 crianças inscritas.

Esta iniciativa é uma parceria com a Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Santana, Escolas 1º Ciclo e Básica e Secundária de Santana e da Associação Desporto.

Esta edição junta 80 crianças dos 4 aos 14 ano com acompanhamento e orientação de 15 monitores, nove deles colocados ao abrigo do programa da Direcção Regional de Juventude com formação nas áreas desportiva, do ensino e técnicos de diversas modalidades desportivas.

As actividades desportivas, recreativas, ambientais, educativas, jogos tradicionais, idas a zonas balneares e florestais decorrem de segunda a sexta-feira, sendo que à quarta-feira estão destinadas saídas fora do concelho de Santana, com visitas a locais de interesse ambiental e para a prática de actividades lúdico-recreativas e radicais.

Nestas férias desportivas participam alguns alunos com necessidades educativas especiais que são devidamente acompanhados por monitores habilitados na área da Educação Física e do ensino básico.