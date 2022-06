9 fotos marcam este 8 de Junho

Ministro da Defesa indiano, Rajnath Singh, visita o Vietname.

O ministro da Defesa indiano Rajnath Singh e o ministro de defesa vietnamita Phan Van Giang, revisam a guarda de honra, durante uma cerimónia de boas-vindas no Ministério da Defesa, em Hanói, no Vietname.

Singh está numa visita oficial ao Vietname de 8 até 10 de Junho.

Dia Mundial dos Oceanos, em Kuala Lumpur.

Alunos do jardim de infância observam mergulhadoras vestidas de sereias com o objectivo de celebrar o ‘Dia Mundial dos Oceanos’ no Aquaria KLCC em Kuala Lumpur, na Malásia.

Este dia visa aumentar a consciência pública para salvar o oceano e reduzir o uso de plástico no Mundo.

Audiência Papal Semanal na cidade do Vaticano.

O Papa Francisco fala durante a sua Audiência na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano.

Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, visita a Turquia.

Conferência de Imprensa no Ministério das Relações Exteriores da Rússia do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov com o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, durante a sua reunião em Ancara, na Turquia.

Estes dois pretendem discutir uma possível solução para o problema das exportações de grãos ucranianos e as perspectivas de retomada das negociações russo-ucranianas, nas quais a Turquia actuou anteriormente como mediadora.

Festival hindu de Kashmiri Pandit no templo de Kheer Bhawani.

Um devoto de Kashmiri Pandit (hindu) prepara oferendas durante orações dentro de um festival religioso no templo Kheer Bhawani em Tulla Mulla Ganderbal, cerca de 28 quilómetros (18 milhas) a nordeste de Srinagar, capital de Verão da Caxemira indiana.

Devotos de Kashmiri Pandit, pela primeira vez desde dois anos assistiram às orações no templo, que é dedicado à deusa hindu Kheer Bhavani, após o festival ter sido cancelado em 2020 e 2021 devido à pandemia de covid-19.

Missão de reconhecimento do avião espião ‘U-2S Dragon Lady’ na Coreia do Sul.

Um avião espião da Força Aérea dos Estados Unidos pousou na Base Aérea de Osan após completar uma missão de reconhecimento, em Pyeongtaek, na Coreia do Sul.

Sessão do Parlamento Europeu em Estrasburgo.

Chefe do Governo da República da Irlanda Micheal Martin discursa durante o debate 'This is Europe’, sobre a União Europeia e suas perspectivas futuras no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, na França.

Soldados são detidos no sul do México.

Moradores detiveram soldados do Exército mexicano durante uma manifestação na comunidade de Petaquillas, estado de Guerrero, no México.

Uma escolta do exército mexicano, com cerca de 20 soldados, foi detida por habitantes no sul do México, com o objectivo de pressionar o governo a permitir a instalação de um posto de controle de guardas civis na rodovia intitulada de Acapulco-México.